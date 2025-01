“In America avrei avuto più possibilità di carriera”: la certezza di Francesca Cipriani

Lavoro, vita privata e anche un racconto terribile di quanto vissuto con un ex: Francesca Cipriani si svela al podcast MondoCash.

In una lunga chiacchierata con il podcast MondoCash, Francesca Cipriani ha raccontato diversi aspetti della sua vita tra privato e lavoro. La ragazza ha sottolineato di aver avuto un rapporto molto complicato con un suo ex che è arrivato a derubarla. Non solo. Secondo la soubrette, la sua carriera sarebbe potuta essere diversa… in America.

Francesca Cipriani e il racconto sull’ex

Tra i passaggi maggiormente di rilievo dell’intervista al podcast MondoCash di Francesca Cipriani, senza dubbio quello relativo ad una relazione avuta che l’ha traumatizzata.

Nello specifico con un ragazzo che l’ha derubata… “Ho avuto anche un ex che mi ha derubata, mi ha detto che erano entrati i ladri in casa e mi ha derubata. Io ho toccato il fondo, ho toccato il fondo completamente, in tutto, quindi puoi solo che risalire, una volta che tocchi il fondo puoi solo risalire”, ha spiegato la ragazza.

Francesca Cipriani

“Io ce l’ho fatta, però uno schifo. Scusate… mi viene il nervoso e mi agito”, ha aggiunto ancora scossa la ragazza. “Queste cose non dovrebbero capitare né a me né ad altri. Che la persona che sta con te e dice di amarti, di volerti bene, che farebbe tutto per te e poi cosa fa di notte? Ti mette le mani nel portafoglio! Ma io dico, ma in che mondo siamo? Che schifo di persone ci sono in giro? Non lo so”.

Lavoro e opportunità

Nel corso dell’intervista, la Cipriani ha parlato anche del suo lavoro e delle aspettative per il futuro: “Io rifarei tutto quello che ho fatto, però vorrei che gli altri guardassero oltre. Devono dare l’opportunità ad una persona di far vedere altre cose che sa fare”.

In questa ottica, la bella Francesca ha spiegato la sua convinzione sul fatto che, in America, le si sarebbero spalancate più opportunità professionali: “Penso che in America sicuramente mi si sarebbero aperte più porte. Perché non vado adesso? Perché comunque ho gli affetti qui, sono sposata. Non è facile spostare tutta la baracca, i genitori… Quando passano gli anni, a volte, ci sono anche delle cose più umane. Non metti al primo posto magari la carriera, vado a Hollywood […]”, ha aggiunto ancora la donna al podcast MondoCash.