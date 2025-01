“L’ultima”: l’aggiornamento di Bianca Balti sulla malattia

La nota modella Bianca Balti continua la sua battaglia contro la malattia e sui social ha comunicato i prossimi step.

Ci sono novità per Bianca Balti alle prese con penultimo ciclo di chemioterapia, come da lei stessa dichiarato. La super modella ha condiviso sui social alcune foto che riguardano appunto questo momento molto complesso della sua vita sottolineando anche quelli che saranno alcuni dei successivi step di tale percorso.

Bianca Balti, l’aggiornamento sulla malattia

La modella italiana Bianca Balti, 40 anni, sta affrontando, come detto, con coraggio un tumore ovarico al terzo stadio, condividendo apertamente il suo percorso di guarigione sui social media. Dopo l’intervento chirurgico di settembre, ha iniziato la chemioterapia a metà ottobre, documentando ogni fase del trattamento.

In una recente storia su Instagram, la modella ha scritto ironicamente: “Per la serie ‘Si stava meglio in vacanza’”, le sue parole. Non solo. La bella Bianca ha anche spiegato che la prossima seduta di chemioterapia sarà l’ultima.

Durante il percorso terapeutico, la Balti ha mostrato una notevole forza d’animo, condividendo immagini di sé con i capelli progressivamente più corti, fino alla rasatura completa. Per esempio, in un video su TikTok, la ragazza aveva dichiarato: “Once a bad b*ch… always a bad b*ch”, dimostrando una determinazione incrollabile.

La modella ha affrontato la malattia con trasparenza, aggiornando i suoi followers sull’andamento delle cure e mantenendo un atteggiamento sempre positivo.

Un’altra sfida per la modella

Come noto, in passato la Balti aveva già intrapreso misure preventive contro il cancro (nel 2022), sottoponendosi a una mastectomia bilaterale a causa della mutazione BRCA. Nonostante ciò, ha dovuto affrontare questa nuova sfida che sta affrontando senza dubbio con grande determinazione, ispirando molti con la sua resilienza e il suo spirito combattivo.

La speranza è che la situazione della modella possa essere presto migliore rispetto a quella descritta al momento dell’annuncio della malattia.