Amadeus, viaggio con tenero bacio social: lo scatto virale

Viaggio in Francia per Amadeus e famiglia. Il noto conduttore ha scelto una meta romantica da visitare con la moglie e il figlio.

Sebbene le vacanze di Natale e anno nuovo siano finite per la maggior parte delle persone, lo stesso non si può dire per Amadeus e la famiglia. Il noto conduttore, insieme alla moglie Giovanna Civitillo e al figlio, infatti, è volato a Parigi per un paio di giorni di relax all’insegna della serenità e della quiete prima di iniziare gli impegni lavorativi del 2025.

Amadeus, il viaggio in Francia e il tenero bacio

Amadeus ha deciso di trascorrere l’inizio del nuovo anno in Francia, in compagnia della moglie Giovanna Civitillo e del figlio José. Il noto conduttore televisivo, volto amatissimo ex Rai ed ex direttore artistico del Festival di Sanremo, ha scelto Parigi come meta per le sue vacanze invernali. La famiglia ha approfittato dell’occasione per regalarsi una passeggiata romantica nella Ville Lumière, visitando i luoghi iconici della capitale francese.

Giovanna Civitillo e Amadeus

Tra le tappe più emozionanti, non poteva mancare una visita alla Tour Eiffel, simbolo indiscusso di Parigi. Proprio ai piedi della celebre torre, Amadeus e Giovanna si sono lasciati andare a un tenero gesto d’amore: un bacio romantico che ha suggellato il momento speciale. La coppia, legata da oltre vent’anni, ha voluto condividere questo scatto con i propri fan, postandolo sui social network.

L’affetto del pubblico social

Il post ha subito ricevuto un’ondata di like e commenti affettuosi. I fan della coppia hanno apprezzato la loro spontaneità e l’amore che traspare da ogni loro gesto. Giovanna, ex ballerina de L’Eredità, ha sempre accompagnato Amadeus nei momenti più importanti della sua carriera, e il loro legame è diventato un esempio di unione e complicità. La vacanza a Parigi è stata anche l’occasione per José di scoprire le bellezze della città e trascorrere del tempo prezioso con i genitori.