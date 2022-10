Calze, leggings e vestiti che valorizzano la silhouette: Wolford e Mugler celebrano il corpo con una sensualissima capsule

Se è ormai universalmente noto che Pierpaolo Piccioli sia il miglior colorista in circolazione, possiamo affermare che senza ombra di dubbio il miglior designer di abiti seconda pelle spetta a Casey Cadwallader, direttore creativo di Mugler. Elodie, Dua Lipa, Chiara Ferragni, Bella e Gigi Hadid, sono alcuni dei volti ambassador delle tute e pantaloni bicolor e dall’allure hi-tech del brand, enfatizzandone il fascino. E Wolford ha colto quanto questa seconda pelle potesse fare rima con pratici accessori come calze e leggings, dando vita ad una capsule che rende prêt-à-porter l’ormai ben noto motivo bicolor della maison francese.

Mugler+Wolford collab: una capsule collection a misura di silhouette

L’haute couture ormai ama sempre più addentrarsi nei meandri del ready to wear e rendere possibile collaborazioni trendy e visionarie. Per Wolford l’incontro con Mugler è il mix perfetto che unisce l’artigianalità e la scelta di materiali pregiati che accomuna i percorsi dei due brand alla creatività di Cadwallader. Nasce così una collezione esclusiva e versatile che celebra la bellezza e la sensualità del corpo.

Pattern floccati, costruzioni modellanti e funzionali disegnano così linee sensuali che rimandano in realtà ad un sodalizio che ha avuto radici negli anni ’80. Wolford e Thierry Mugler infatti realizzarono una collezione formata da due matching set focalizzata sulla ricerca di una vestibilità eccezionale, ed è ancora sotto questo segno che viene sancita la nuova collab.

“La sensibilità unica e la visione personale di Casey hanno rivitalizzato l’heritage artistico e sperimentale di Mugler. Il suo talento rende onore all’impeccabile maestria artigianale richiesta per questa produzione di tipo haute couture, e insieme porteremo la leadership avanguardista di Wolford nello skinwear ad un livello ancora superiore, valorizzando come sempre le nostre esclusive e straordinarie collaborazioni”, ha spiegato Silvia Azzali, CCO di Wolford, in una nota.

I pezzi che compongono la capsule e quanto costano

La capsule skinwear realizzata da Wolford e Mugler si compone di 12 pezzi tra calze, body, leggings, guanti, vestiti e biker dalla costruzione modellante speciale e ricercate. Sul sito di Wolford è acquistabile l’intera collezione che predilige il colore nero ad esclusione delle calze, disponibile in una ricca palette di colori come arancio, viola e cipria.

I prezzi non sono esattamente alle stelle come fu per le famigerate calze Gucci con strappi ma dato lo speciale materiale e il concept hanno un costo che va dai 200 euro per il leggings con lace up agli 800 euro per la catsuit. Le calze collant hanno un prezzo che vai dai 120 ai 150 euro, mentre i leggings e il body sui 500 euro.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG