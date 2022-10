Look minimal, fluttuanti e piume: la leggerezza dell’estate raccontata dall’essenzialità di Valentino

Silhouette elegantissime, morbide, eleganti fino a diventare regali: sono le proiezioni di come sarà il guardaroba della primavera/estate 2023. Colorato, acceso luminoso, sensuale e rosso, Rosso Valentino. Sì perché dopo il meraviglioso fucsia che ha sancito la nuova era di Valentino, virando al massimo l’iconico rosso che si è fatto rosa vibrante, l’iconico Rosso Valentino ritorna per sancire un discorso unico, una linea tra passato e presente che si concede anche qualche rewind. E quando se non d’estate, quando c’è tanta voglia di libertà e sensualità e l’occasione di viverle al massimo e con passione.

Unboxing: la primavera/estate 2023 di Valentino che esalta la purezza del minimal look

La collezione estiva di Valentino, presentata alla Paris Fashion Week 2022, si concentra sulla bellezza delle linee e delle forme che si modellano sul corpo, un concetto molto caro al direttore creativo Pierpaolo Piccioli che non poco tempo fa con la sua Anatomy Couture, ricordava che non solo il ready to wear ma anche l’abito couture è al servizio del corpo e non viceversa.

Rispetto alla sfilata andata in scena a Trinità dei Monti di quest’estate si ritorna all’essenzialità: non mancano dettagli effervescenti come paillettes, tessuti luminosi e piume ma tutto è asciugato, ridotto all’essenziale. Protagonista è la bellezza del tessuto che cade sul corpo e ne scrive una nuova storia. Colore e forma, sono i due ritornelli di Unboxing, una continua scoperta e sorpresa, come segna il ritorno del rosso che non ti aspetti e che momentaneamente fa le veci del fucsia, che era in front row ma non pervenuto eccezionalmente in passerella.

Le nuance che indosseremo nella prossima estate: un equilibrio di gradazioni accese e pastello

Dal nero al marrone, dal cipria al lilla e ancora giallo, verde, azzurro, Pierpaolo Piccioli, che dai critici della moda è stato descritto come il migliore colorista al mondo, crea spettacoli di colori: il blazer azzurro o long dress cipria in paillettes, luminosi ma non estrosi, descrivono un nuovo concept di eleganza, così come è chiaro che la tendenza della prossima estate sarà scoprire la schiena. Meno cut out e più scollature ampie che valorizzeranno la schiena nelle riscoperta di una sensualità innocente.

Tra le novità anche il pattern del V logo che si trasforma in un reticolato sfoggiato già dai presenti in front row – meraviglioso il look in nero di Zendaya – e che viene valorizzato da contrasti di colore cipria-rosso e grigio-nero, marrone- semplici o con effetto lamé proponendo look griffati all over. Sarà per la prossima estate il nuovo design che vedremo su molti capi della maison e che moltiplicherà senz’altro il trend del pattern look.

