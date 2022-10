Alcune avvistate in passerella, altre da rubare alle influencer, sono le acconciature must have a cui dire si a partire da questo autunno

E se le acconciature che abbiamo visto e scelto per i nostri look estivi fossero strategiche e perfette anche per quest’autunno/inverno? Le tendenze hair infatti sembrano muoversi verso questa direzione a giudicare dalle campagne moda e dalla passerelle. Chi ha i capelli lunghi può e deve osare nel valorizzare la sua lunga e affascinante chioma alla sera, ma può preferire per tutti i giorni look comodi che tengano in ordine i capelli senza rinunciare all’effetto trendy, mentre chi ha i capelli di media lunghezza allo stesso modo può puntare su alcuni accessori che evitino l’effetto scompigliato e arruffato. Ecco allora qualche hair look prêt-à-porter da cui lasciarsi ispirare!

Acconciature capelli autunno-inverno 2022/2023: le tendenze moda

Qualche acconciatura possiamo rubarla proprio dalle ultime passerelle, perché se il diktat è pensare agli hair look estivi perché non anticipare le tendenze della prossima estate? E senza ombra di dubbio la più bella che è stata avvistata è in casa Chanel, dove un classico come la coda bassa diviene ultra chic grazie ad un fermaglio ricoperto di strass.

– Un accessorio che ci permette di sfoggiare un’acconciatura così semplice e veloce, di giorno con un look casual che ne sdrammatizza l’effetto oppure di sera, impreziosendo un abito elegante o un glam look come abbiamo visto anche sulla passerella estiva di Ysl. Il fermaglio iconico a pettine, facilissimo da indossare, diventa così il nuovo must have dell’hair look invernale, preziosa alternativa all’elastico.

– C’è però un’acconciatura che ameremo particolarmente più di tutte. Quanto ci piace raccogliere i capelli in uno chignon anche nella stagione invernale? Fatelo tranquillamente e sarete super trendy come ci ricorda uno degli ultimi look della campagna moda di Victoria Beckham. Perché oltre a rivelarsi pratico e veloce, con l’aggiunta di una fascia per capelli o di una fascia cappello – pronte a riconfermarsi come alternativa trendy al cappello anche quest’anno – sarete più glam che mai anche nei vostri day look.

Capelli chic e pratici per ogni occasione: I look inspo di Chiara e Valentina Ferragni

Se non volete rinunciare al fascino dei capelli lunghi sciolti, in soccorso ci sono Chiara e Valentina Ferragni, che dagli street look delle fashion week a quelli della Milano city life ci mostrano come portare i capelli lunghi ordinati e raccolti quanto basta per correre da un appuntamento all’altro nella giungla di città e non solo.

Coda di cavallo con due ciocche ad onde per incorniciare il volto, a voi la scelta se molto sottili o corpose, è uno dei look preferiti di Valentina Ferragni, che dona a questa pratica acconciatura un tocco chic e sofisticato, che l’influencer rivisita anche in versione capelli sciolti con ciocche sottili lungo il volto. Un’acconciatura perfetta per un incontro di lavoro ma anche da reinventare alla sera, magari aggiungendo qualche fermaglio prezioso in strass.

Chiara Ferragni invece punta su un semiraccolto: capelli sciolti ondulati, morbidi, ordinati e una codina semiraccolta da una ciocca di capelli che avvolge l’elastico. L’effetto è decisamente voluminoso e per chi decide di renderla ancora più pratica legando i capelli in un elastico o un fermaglio, grazie alle onde dei capelli non perderà l’effetto ultra glam.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG