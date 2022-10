Lo shapewear di Skims by Kim Kardashian non conosce silhouette e neppure età: Brooke Shields è la nuova testimonial del brand

La direzione che Kim Kardashian sta dando al suo brand Skims, collezioni di intimo modellante, è chiaramente quella dell’inclusività ma il suo obiettivo non è quello di fermarsi alla semplice definizione ma spiegare davvero cosa si intende per inclusivo e tutte le sfumature che lo caratterizzano. Un concept che lentamente ed efficacemente sta abbracciando anche l’alta moda, e non è un caso che la Kardashian sia fresca di una collaborazione con Dolce e Gabbana. Dopo aver scelto come ambassador le silhouette di Megan Fox e Kourtney Kardashian, tocca adesso a Brooke Shields.

Brooke Shields x Skims: intimo inclusivo vuol dire anche senza età

A 57 anni Brooke Shields mostra la bellezza di un corpo maturo, libero, meraviglioso, indossando una collezione lingerie dall’effetto nude e bronzeo che valorizza il suo corpo e ne esalta la bellezza. Il messaggio è chiaro: Skims non parla solo alle ragazze ma a tutte le donne, che ad ogni età si prendono cura del proprio corpo, non sottovalutando neppure l’underwear.

Indossare un pezzo della collezione Skims vuol dire scegliere un intimo funzionale e pratico, essenziale ma al servizio del proprio corpo, migliorando la vestibilità e la comodità dei capi, quasi come se fosse una seconda pelle. L’attrice, protagonista della campagna di presentazione dei nuovi reggiseni, posa con naturalezza esaltando la vestibilità di un bra che si modella sul corpo abbracciando anche nuove texture tecniche, introducendo così anche una linea più ricercata e raffinata.

La collaborazione e il diktat di Skims hanno incontrato pienamente le idee di Brooke Shields, non solo testimonial ma anche ambassador del brand. Si è definita infatti molto entusiasta: “Credo che ci si possa sentire sexy solo se si ha sicurezza in se stessi e nel proprio corpo. Ciò che mi ispira e mi affascina di più riguardo al corpo delle donne è quanto sia forte senza darlo a vedere. È in grado di fare così tante cose”, ha raccontato l’attrice mentre girava un video backstage sul set della campagna.

I nuovi reggiseni Skims: i modelli e quanto costano

La campagna moda dei nuovi reggiseni Skims ha coinvolto non solo celebrity ma anche donne comuni: a ciascuna di loro è stato chiesto cosa voglia dire essere sexy, che rapporto hanno con la lingerie e soprattutto con il proprio corpo. I nuovi reggiseni Skim desiderano non solo modellarsi al corpo ma anche alla personalità di chi li indossa: tanti infatti sono i modelli della linea naked, pronti ad adattarsi su ogni corpo e ad ogni carnagione.

La novità è anche nella scelta del materiale: alcuni sono realizzati in una soluzione in seta dall’effetto nude e naturale e altri in maglia 3D a gravità zero. Il prezzo di partenza è dai 50 euro in su e sono disponibili in colori basic e in versione colorata rosso, viola e fucsia.

Riproduzione riservata © 2022 - DG