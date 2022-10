Se avete sempre sognato un guardaroba come quello di Bella Hadid, con About you il sogno si realizza

Tutte le vogliono, tutte le cercano. Solo le modelle del momento che con la loro visione e con il loro stile danno una scossa al guardaroba di grandi nomi: dopo la collab di Kaia Gerber con Zara, freschissima è quella di Bella Hadid con il canale fashion di vendita su misura About You. Non si tratta però di una semplice firma della collezione o di uno stike a pose come ambassador, Bella Hadid ha proposto con entusiasmo il concept di una collezione che attinge direttamente dallo stile dei capi che le abbiamo visto indossare fuori dalla passerelle. Perfettamente in linea con lo spirito di About You, che in base alle preferenze dell’utente propone capi che rispecchino il proprio stile o aiutino a costruirlo.

Bella Hadid x About you: una collezione dalle 90’s vibes

Vi siete mai chiesti come è tornato alla ribalta lo stile anni ’90 e 2000, generando così la ormai iconica tendenza Y2K? Merito proprio delle modelle come Bella Hadid, che hanno proposto il proprio urban style attingendo ai capi cut out e dal sapore hi-tech e sportivo per reinventare e riportare in vita questo stile, fatto di capi minimal e pelle da scoprire. Nella collezione di Bella, c’è esattamente tutto questo, a cominciare dalla t-shirt con scritto “Ciao Bella”.

Una collezione fatta prima ancora che di capi, di anima e cuore, così ha affermato la modella: “È stato un piacere lavorare a stretto contatto con il team di About You per dare vita alle mie idee. Mi hanno dato lo spazio creativo per disegnare la collezione nel modo in cui volevo e mi sono divertita molto a curare lo styling dello shooting di questi pezzi stupendi, includendo anche alcuni miei capi. È stata una vera gioia avere la possibilità di essere coinvolta così tanto durante l’intero processo. Ho messo anima e cuore in questa collezione e non vedo l’ora che gli altri la amino tanto quanto la amo io”, ha raccontato Bella, designer e testimonial della collezione, di cui ha proposto anche lo stile da dare alla campagna moda.

Trench, camicie, maglie optical: I must have dell’a/i 2022-2023

Quali sono i must have dell’autunno/inverno 2022-2023 secondo Bella Hadid? Prima di tutto non avere timore di scoprirsi, soprattutto al bacino, e rimediare con lunghi trench cammello o capispalla scamosciati, look e visioni che ci riportano alla mente lo style che ammiravamo e amavamo nei video musicali anni ’90. La combo total look gilet mini e pantapalazzo gessato con camicia bianca, non ci riporta invece agli anni 2000 quando li vedevamo indossare a Britney Spears?

E ancora borse, minigonne e accessori da mixare e abbinare alle maglie optical in tulle o a pullover a righe colorati in taglie che vanno dal XS alla XXL. I tessuti prescelti sono il jersey, l’immancabile denim in versione upcycled al 100% e simil pelle, uno stile sporty chic, pratico ma sufficientemente ricercato per non passare mai inosservate.

