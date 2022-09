Abiti lunghi, mix and match jeans e t-shirt, sono i must have più amati dalle star che sfilano sulla passerella del Lido

La Mostra del Cinema di Venezia non è solo film, red carpet e abiti da sogno ma è anche curiosare tra i look delle star che giungono al Lido: il loro arrivo in un mood casual e soft – anche se non manca chi osa qualcosa di più per regalarci un assaggio del faboulous che ammireremo sul red carpet – è l’occasione perfetta per cogliere e rubare tendenze da indossare a Settembre, tra rientri e qualche weekend da rubare ancora prima che l’estate sfiorisca. Da Matilde Gioli a Julianne Moore, passando per Alessandra Ambrosio, Tessa Thompson e qualche giovane promessa, ecco chi non è passata inosservata.

Venezia 2022: I look casual di Matilde Gioli e Julianne Moore, comfy e glam

Magari avete da poco svuotato la valigia e avete l’armadio sottosopra, impreparate per confezionare quei look pret a porter e possibilmente comodi perfetti per tornare in ufficio ma al motto di less is more Matilde Gioli ci regala l’outfit perfetto da amare subito qui ed ora. T-shirt bianca da indossare dentro i pantaloni e jeans momfit comodi da risvoltare, con delle meravigliose pump fucsia in raso. Il colpo d’occhio la tracolla rossa per un effetto color block vivacissimo!

– Se volete donare a questo look molto 90’s un tocco glam e rigoroso, amerete la versione secondo Julianne Moore che punta su questo mix and match ma con due varianti: il blazer lungo e doppiopetto, che si conferma indiscusso must have di stagione e un paio di mocassini neri con morsetto scintillante. Due look che ci invitano ad una ripresa comoda e decisa ma prendendoci i nostri tempi.

Tessa Thompson, Alessandra Ambrosio, Raffey Cassidy: I look dell’arrivo a Venezia

La lezione di Tessa Thompson? Sorprendere per riscaldare il red carpet: l’attrice infatti in un colpo solo ha radunato tutti i must have della stagione che verrà. Fiocco nero per raccogliere i capelli, abito nude lungo decorato abbinato ad un paio di pantaloni neri palazzo e décolléte dal tacco alto e a triangolo. Un po’ ispanico un po’ americano il suo look.

– Ma non è l’unica ad amare l’effetto nude. Anche Alessandra Ambrosio se ne lascia incantare, giungendo al Lido con un mini dress in pizzo bianco e blazer daddy fit, candidandosi senza dubbio come la più chic di tutte come una vera diva.

– Le più giovani invece prediligono un abbigliamento più easy e disinvolto prima del red carpet, come Raffey Cassidy che punta su look preppy by Miu Miu, scegliendo un vestito a mezza manica a costine in fucsia abbinato ad un paio di mocassini indossati con tanto di calzini bianchi. Decisamente grunge invece Valentina Sampaio in un total look black comodo su cui spicca la borsa Le Cagole di Balenciaga e gli stivaletti borchiati.

