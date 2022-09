L’Haute Couture a/i 2022-2023 Armani Privé ci ha anticipato in silenzio le tendenze pret a porter della prossima stagione invernale

Le sfilate Haute Couture autunno/inverno 2022-2023 non sono state solo vetrina per il dress code d’alta moda delle maison ma anche un prezioso e gradito anticipo delle tendenze che vedremo anche nell’abbigliamento pret a porter della prossima stagione invernale. Ad aver dato ampio spazio a must have del nostro quotidiano nella sua collezione d’alta moda è stato Giorgio Armani: dalla collezione Armani Privé infatti è possibile individuare i pantaloni, le giacche e i blazer di cui non potremo fare a meno.

Tendenze a/i 2022-2023: pantaloni dritti, sultano e in tulle, i modelli must have

Gonne e abiti li amiamo, sono da sempre espressione piena della femminilità, ma Dio benedica anche il pantalone, da sempre simbolo di emancipazione femminile ed un capo che a seconda del suo design racconta la nostra vita: i più lunghi ed eleganti destinati alle serate speciali, quelli over e pratici da indossare tutti i giorni, quelli strutturati e rigorosi per gli appuntamenti di lavoro che richiedono ordine e sobrietà.

E a proposito dei pantaloni dritti, protagonisti del prossimo inverno, destinati a divenire ancora più eleganti e chic nella versione di Armani Privé. Si tingono di glicine accanto all’immancabile nero, ma soprattutto la vita alta permette di rivisitarli in chiave over, trasformandoli negli amati e comodi modelli sultano che indossiamo d’estate ma più strutturati.

La novità più elegante invece è nel pantalone in tulle: elegante per vocazione ma pronto a lasciarsi indossare lunghissimo come un pantalone da tuta, rigorosamente con i tacchi come fosse un abito da sera. Non mancano i modelli ad altezza caviglia, dal design delicato e sinuoso: sono i nuovi pantaloni a sigaretta ma più easy ride.

Blazer, giacche e cardigan da indossare come maglieria

Generalmente i nostri amati e indispensabili blazer, giacche e cardigan, fedeli compagni della moda a strati che in autunno ci salva più volte dagli umori del meteo e delle temperature, si abbinano ad un “sotto”: camicie, maglie, top.

Ma quest’inverno la tendenza già avvistata del cardigan da indossare senza niente sotto si evolve e si stabilizza: il blazer si allunga e diventa così sia giacca e capospalla da indossare in solitudine, come fosse un abito, a cui aggiungere pantaloni rigorosi o leggermente voluminosi. Le giacche e i cardigan si accorciano appuntati solo da bottoni che lasciano intravedere crop top minimal o giocano con l’effetto nude, da riservare ad un look da sera. E ricordatevi di impreziosirli per brillare: spille e gioielli luccicanti diventano parte integrante dell’outfit, sia di giorno che di sera.

