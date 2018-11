Lutto nel mondo della moda: è morto Alain Chevalier

Il mondo della moda è in lutto: è morto a 87 anni il manager Alain Chevalier, uno dei fondatori di Louis Vuitton Moet Hennessy.

A dare l’annuncio della scomparsa di uno dei fondatori di Louis Vuitton Moet Hennessy, Alain Chevalier, è stato l’Eliseo:

“Ha messo la sua intelligenza e il suo talento al servizio della politica e dell’industria, contribuendo con la sua visione e la sua determinazione a fare della Francia il primo posto nel settore del lusso”, ha dichiarato la presidenza della Repubblica con un comunicato stampa, definendo Chevalier un “uomo visionario.”

Alain Chevalier, fondatore di Louis Vuitton Moet Hennessy, è scomparso

Il mondo della moda piange Alain Chevalier, fondatore della prestigiosa azienda LVMH e scomparso a 87 anni nella sua casa di Megeve, nell’Alta Savoia. Chevalier è considerato uno dei manager d’azienda più famosi del mondo e per molti nel campo della moda era considerato un talento visionario. Con il suo contributo l’azienda è diventata un vero e proprio marchio del lusso e del prestigio di fama internazionale, classificandosi tra le prime 25 marche leader del settore nel 1999.

Lutto nel mondo della moda 2018

Quest’anno è stato un anno tragico per il mondo della moda, che negli scorsi mesi ha pianto anche i due fratelli fondatori della United Colors of Benetton, Gilberto e Carlo Benetton. Sulle pagina Facebook di Louis Vuitton Moet Hennessy non sono ancora comparsi comunicati ufficiali a proposito della scomparsa del famoso manager d’azienda Alain Chevalier, che del resto aveva sempre preferito tenere la propria sfera privata lontano dai riflettori.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/louisvuitton/?hl=it