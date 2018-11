Fabrizio Corona: la lite sedata dalla polizia!

Per le strade di Milano, Fabrizio Corona ha avuto una lite con un paparazzo, ed è stato necessario l’intervento della polizia.

Cos’è successo tra Fabrizio Corona e il paparazzo che lo ha seguito per le strade di Milano? In alcuni scatti pubblicati da Novella 2000 si vedono l’ex Re dei paparazzi e un uomo mentre sembrano intenti a litigare in mezzo alla strada, ma né Corona né il settimanale hanno fornito delucidazioni sulla vicenda. Quel che è certo è che la discussione tra i due sarebbe stata sedata da una pattuglia della polizia nelle vicinanze…

Fabrizio Corona: lite per strada con un paparazzo

Negli scatti pubblicati da Novella 2000 e riportati dall‘Huffington Post, si vede Fabrizio Corona mentre affronta a muso duro un fotografo, il quale sembra mostrargli con la stessa enfasi le sue ragioni. Quali siano stati i motivi della discussione tra l’ex marito di Nina Moric e il fotografo non è dato sapere, quel che è certo è che l’intervento della polizia sarebbe riuscito a smorzarla prima che potesse degenerare.

Fabrizio Corona: Ilary Blasi e la lite in diretta al F Vip

Per Fabrizio Corona del resto, l’ultimo periodo non è stato dei migliori e proprio recentemente si è reso protagonista di una delle liti più discusse del piccolo schermo. Ospite al GF Vip, dove lo attendeva l’ex fidanzata Silvia Provvedi per un chiarimento, l’ex Re dei paparazzi è stato messo all’angolo dalla conduttrice Ilary Blasi per lo scandalo da lui sollevato 13 anni fa, a proposito del presunto flirt di Francesco Totti e Flavia Vento poco tempo prima delle nozze del calciatore e di Ilary Blasi.

In seguito, sul suo profilo Instagram, Fabrizio Corona ha pubblicato un lungo post dedicato a Francesco Totti in cui gli domandava scusa. Per quanto riguarda Ilary Blasi invece, l’ex Re dei paparazzi ha fatto a meno di nominarla, ma chissà che presto non sia lei a riaprire la questione!