A Verissimo Simona Ventura si è confessata, rivelando di aver sempre sospettato i tradimenti del suo ex marito Stefano Bettarini.

Simona Ventura si è sbottonata nel salotto di Silvia Toffanin, raccontando il difficile periodo del suo divorzio dall’ex marito, Stefano Bettarini, avvenuto nel 2008 a 4 anni dalla separazione effettiva.

La loro separazione fu oggetto di un vero e proprio scandalo mediatico, specie per i numerosi tradimenti che l’ex calciatore avrebbe fatto nei confronti della conduttrice: “Quando una cosa non vuoi vederla, non la vedi: io sapevo dei tradimenti di Stefano ma stavo zitta”, ha dichiarato Simona Ventura.

Simona Ventura, Stefano Bettarini e l’affetto oltre il divorzio

Oggi Simona Ventura e Stefano Bettarini hanno un ottimo rapporto, e costruirlo è stato un vero e proprio sforzo per amore dei loro figli, Niccolò e Giacomo. Quel che è certo però è che il passato non è stato tutte rose e fiori per la conduttrice e l’ex calciatore, il cui divorzio finì su tutti i giornali: “È stata peggio di quella delle persone normali. La nostra storia era completamente mediatica ed era un continuo dolore. È stato un periodo tostissimo”, ha raccontato Simona Ventura.

Simona Ventura e Stefano Bettarini: il rapporto oggi

Quest’anno Simona Ventura è stata conduttrice a Temptation Island Vip, a cui Stefano Bettarini ha preso parte insieme alla sua attuale fidanzata, Nicoletta Larini. Come visibile dai suoi scatti su Instagram, Simona Ventura ha ormai brillantemente superato la fine della sua storia d’amore con l’ex calciatore, e da tempo al suo fianco ha un altro compagno, Gian Gerolamo Carraro.

“Io sono felice perché vedo Stefano molto sereno con Nicoletta e io stessa ho lavorato moltissimo per questa cosa a Temptation Island”, ha raccontato a Silvia Toffanin. Insomma, il segreto per una famiglia allargata e felice esiste, e loro sembrerebbero averlo trovato!