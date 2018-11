La campionessa della Nazionale Azzurra Paola Egonu ha rivelato al Corriere della Sera di essere fidanzata con una ragazza.

Dopo una partita andata male o un torneo perso, Paola Egonu troverebbe sostegno nell’abbraccio e nell’affetto della sua fidanzata, ed è stata lei stessa a raccontarlo al Corriere della Sera, facendo riferimento al mondiale perso in Giappone:

“Ho pianto, ho chiamato la mia fidanzata. Lei mi ha consolata, mi ha detto che le sconfitte fanno male, ma sono lezioni che vanno imparate.” In molti sono rimasti stupiti dalla dichiarazione della campionessa, che con totale naturalezza ha fatto una rivelazione intima sul proprio orientamento.

“Lei ha una fidanzata? Lo dice con grande semplicità”, ha chiesto la giornalista Candida Morvillo a Paola Egonu per l’intervista al Corriere della Sera. La campionessa del volley non si è scomposta, e ha replicato: “Infatti, lo trovo normale.”

Ed è proprio con normalità e naturalezza che ci ha tenuto a precisare che dopo un momento particolarmente difficile troverebbe sostegno proprio nella sua fidanzata, esattamente come farebbe chiunque altro verso il proprio partner.

Paola Egonu e le polemiche razziste

La campionessa Paola Egonu, che ha solo 19 anni e che è considerata una delle figure di spicco della Nazionale azzurra del Volley, si è ritrovata più volte al centro di polemiche anche per il colore della sua pelle: “Siamo italiane. Per me, avere origini diverse è normale. Il bimbo non si accorge del colore che ha finché, a scuola, una maestra dice che è nero o giallo”, ha dichiarato al Corriere della Sera.

Per quanto riguarda la sua fidanzata invece non ha voluto menzionare il nome o ulteriori dettagli, ma chissà se sul suo profilo Instagram non compaiono presto delle foto che le ritraggano insieme!

