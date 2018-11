Gli scandali social sono ormai all’ordine del giorno e sono tantissimi i vip che li usano proprio per provocare i loro followers. Da Naike Rivelli a Kim Kardashian…

Le provocazioni e gli scandali social avvengono ormai quotidianamente. Ognuno di noi segue qualche personaggio del mondo dello spettacolo e spesso ci capita di chiederci: “ma che foto ha pubblicato?“. Ci sono star però che lavorano proprio sullo scandalo e utilizzano i social network per far discutere… Chi sono? E in che modo lo fanno?

Tutti i vip che amano gli scandali social…

Chi segue Naike Rivelli su Instagram sa benissimo qual è il target dei suoi post. La figlia di Ornella Muti ama pubblicare scatti bollenti, al limite della volgarità. Tanto che un giorno ha pubblicato una foto mentre faceva una visita dal ginecologo, oppure ha voluto fare un omaggio all’Olanda pubblicando un video mentre si fumava una canna.

La bella influencer Kim Kardashian non nasconde le sue curve prorompenti e il suo lato b fuori misura. È solita a pubblicare scatti che la ritraggono quasi completamente senza veli. Oppure preferisce fare dei tutorial mostrando il suo seno e il segreto per reggerlo alla perfezione con lo scotch!

Anche Belen Rodriguez spesso fa discutere, non solo per le voci di gossip che spesso la vedono protagonista, ma anche per video e foto che pubblica. In particolare crea scandalo quando abusa un po’ di Photoshop e dei ritocchini alle immagini, creando delle mani chilometriche o facendo sparire il seno.

Emily Ratajkowski, meglio conosciuta come emrata su Instagram è solita a pubblicare degli scatti bollenti, quasi senza veli. La modella spesso mostra con orgoglio le sue curve naturali e prorompenti e il suo lato b scolpito.

Lady Facchinetti, ovvero Wilma, la moglie di Francesco Facchinetti, mantiene un profilo ironico, divertente, all’insegna della bellezza e della sana alimentazione. Ma quando il marito la fa infuriare, lo inonda di foto super sexy per farlo ingelosire!

