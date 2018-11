Mara Venier vs Barbara D’Urso: la lite arriva in tribunale?

Dopo le accuse di Barbara D’Urso sulle pagine di Oggi, Mara Venier avrebbe lasciato intendere di voler ricorrere alle vie legali.

L’eterna sfida tra la conduttrice di Domenica Live Barbara D’Urso, e la conduttrice di Domenica In Mara Venier sembrerebbe essere ai ferri corti: dopo la controversa intervista della D’Urso a Oggi – in cui dichiarava che la rivale metterebbe dei like ai post dei suoi haters – Mara Venier avrebbe replicato in un commento sul suo profilo Instagram, lasciando intendere di voler sporgere querela contro la collega: “Per tutto questo se ne occuperà il mio avvocato”, avrebbe spiegato la conduttrice a un fan.

Mara Venier vs Barbara D’Urso: lo scontro tra le due conduttrici

Che potesse esserci rivalità tra Barbara D’Urso e la collega Mara Venier era fuor di dubbio, ma che lo scontro potesse arrivare addirittura in tribunale non era affatto scontato. Tutto ha avuto inizio da una controversa intervista di Barbara D’Urso a Oggi, in cui accusava la collega di aver messo dei like ai post dei suoi haters più incalliti:

“Mi hanno mandato delle foto, perché io non seguo i social, in cui Mara postava sulle sue storie di Instagram i commenti dei miei più grandi odiatori, certi leoni da tastiera che scrivono di me cose orribili, che insultano me, i miei fratelli e i miei figli”, ha dichiarato.

Mara Venier sporgerà querela contro Barbara D’Urso?

Secondo indiscrezioni Mara Venier avrebbe replicato alle accuse della collega rispondendo a un fan su Instagram, e affermando di aver deciso di affrontare la questione attraverso le vie legali. Sarà vero? Per il momento Barbara D’Urso non ha rilanciato, e sulla presunta rivalità tra le due colleghe bisognerà attendere ulteriori svolgimenti. Intanto, sulle pagine social di Mara Venier, sono molti i fan ad aver espresso la loro solidarietà nei confronti della conduttrice, manifestando la loro antipatia nei confronti di Barbara D’Urso.