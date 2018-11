Barbara D’Urso shock: i motivi dell’astio contro Mara Venier

Barbara D’Urso ha rivelato i motivi del suo presunto astio contro la collega Mara Venier, che sui social si sarebbe “alleata” con i suoi haters.

Che tra Barbara D’Urso e Mara Venier non corresse buon sangue, è cosa nota a molti fan. Le due conduttrici infatti sarebbero rivali di ascolti nei programmi da loro condotti, rispettivamente Domenica Live e Domenica In. Barbara D’Urso, interrogata da Oggi a proposito di questa presunta antipatia nei confronti della collega, si sarebbe finalmente espressa in merito:

“C’è un aspetto umano che non rientra nella sfida professionale e che per questo fa male: mi hanno mandato delle foto, perché io non seguo i social, in cui Mara postava sulle sue storie di Instagram i commenti dei miei più grandi odiatori, certi leoni da tastiera che scrivono di me cose orribili, che insultano me, i miei fratelli e i miei figli. “

Barbara D’Urso contro Mara Venier: i motivi dell’odio tra le due conduuttrici

A Oggi Barbara D’Urso ha rivelato che pur non odiando la collega, avrebbe saputo che invece Mara Venier la detesterebbe e che addirittura si sarebbe spinta a condividere le frasi ingiuriose dei suoi cosiddetti haters sul suo profilo Instagram. Addirittura la conduttrice si sarebbe spinta fino a mettere dei like agli insulti ricevuti dalla collega:

“E’ ormai noto che lei vada sul mio profilo e metta i like proprio a certi miei odiatori, l’hanno scritto diversi siti. Non capisco questi gesti. Io non ho nulla contro Mara, continuo a volerle bene e la sfida della domenica non è certo una sfida a livello personale“, ha raccontato a Oggi Barbara D’Urso. Sarà vero? Mara Venier replicherà?

Barbara D’Urso regina di ascolti?

Al termine della sua intervista a Oggi Barbara D’Urso h lanciato una frecciatina alla collega Mara Venier, specificando che tra loro non esisterebbero confronti: la regina indiscussa degli ascolti resterebbe lei. “Lei va in diretta subito dopo il Tg1, che le lascia una platea enorme di pubblico, io no: ho quei punti di share da risalire uno per uno. E nonostante questo porto la curva di Canale 5 dal 10 al 22 per cento, facendola diventare prima rete. Questa non è una cattiveria, badi bene, è sotto gli occhi di tutti”, ha raccontato Barbara D’Urso al settimanale di Umberto Brindani.