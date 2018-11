Teatro in lutto: è morto Carlo Giuffrè!

Grave perdita nel mondo dello spettacolo: Carlo Giuffrè è scomparso a 89 anni dopo alcuni giorni di ricovero a Roma.

Dopo alcuni giorni di ricovero all’ospedale Gemelli di Roma, l’attore Carlo Giuffrè è deceduto a quasi 90 anni (li avrebbe compiuti il prossimo 3 dicembre). Si tratta di un grave lutto per il mondo dello spettacolo italiano, visto che l’attore era considerato da tutti “l’ultimo interprete di Eduardo De Filippo“. Nel 2010 era scomparso suo fratello Aldo, noto per aver fatto parte di un lungo e proficuo sodalizio artistico insieme a lui.

Carlo Giuffrè è morto a Roma

A quasi 90 anni l’attore Carlo Giuffrè è scomparso a Roma, dopo alcuni giorni di ricovero dove si era appurato che le sue condizioni di salute fossero irrimediabilmente degenerate. Fin dagli anni ’80 accanto all’amatissimo fratello Aldo si era distinto sulla scena teatrale comica Napoletana, meritando la considerazione di “ultimo erede di Eduardo De Filippo”, che ne aveva lanciato il debutto.

Oltre ad aver calcato alcuni dei palcoscenici più importanti d’Italia, Giuffrè aveva preso parte a famosi lungometraggi (tra i quali Pinocchio, di Roberto Benigni) e fiction televisive. L’ultimo spettacolo teatrale a cui ha preso parte risale a tre anni fa, quando recitò nell’adattamento di Schindler’s List di Steven Spielberg.

Carlo Giuffrè: il lutto nel mondo dello spettacolo

Carlo Giuffrè era malato da tempo, e in molti sui social hanno espresso il loro cordoglio per la sua scomparsa ricordando i grandi capolavori eseguiti dall’attore insieme a suo fratello Aldo a teatro, la loro grande passione. “Se non ci fosse stato il teatro, non avrei saputo fare altro – aveva raccontato Carlo Giuffrè a Il Fatto Quotidiano – Il teatro è tutta la mia vita. Pensate che a casa barcollo, m’ingobbisco, mi annoio, ma in teatro ritrovo il passo. E’ un’altra storia. In scena si guarisce.”

Fonte Foto: https://www.instagram.com/andrea.saggittario/?hl=it