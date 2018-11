Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sono fuori pericolo

Silvia Toffanin e suo marito sono stati evacuati dal castello Bonomi-Bolchini, dove erano rimasti isolati a causa delle condizioni di maltempo.

Finalmente la conduttrice Silvia Toffanin e suo marito Pier Silvio Berlusconi sono riusciti a lasciare la loro proprietà di famiglia in Liguria. La coppia, che era rimasta isolata insieme ai propri bambini e al personale di servizio del castello, sarebbe stata evacuata via mare come molte altre famiglie residenti in quella zona. A causa delle gravi condizioni di maltempo di questi giorni, in Liguria era stato necessario chiudere la strada statale 227, fortemente danneggiata.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi salvi dopo l’isolamento nel loro castello

Silvia Toffanin e il suo compagno Pier Silvio Berlusconi sono stati tratti in salvo via mare dopo che hanno trascorso gli ultimi giorni di maltempo isolati nel castello Bonomi-Bolchini, loro residenza Ligure. La famiglia avrebbe comunque deciso di restare in Liguria, dove si sarebbe ricongiunta con i genitori della conduttrice presso l’Hotel Miramare.

La famiglia ha raggiunto a piedi la città di Portofino martedì pomeriggio e poi, insieme a molti altri residenti della zona, è stata evacuata via mare e ha raggiunto Santa Margherita. Nel castello Bonomi-Bolchini erano presenti i due bambini di Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi (Lorenzo Mattia e Sofia Valentina), la sorella della conduttrice (Daiana Toffanin) e il loro personale di servizio.

La puntata di Verissimo andrà in onda normalmente

Stando a quanto riportato dalle principali testate la puntata di Verissimo del 3 novembre andrà in onda regolarmente. Negli ultimi giorni erano stati molti i fan della conduttrice ad aver manifestato sulla pagina Facebook di Verissimo la loro preoccupazione per la condizione d’isolamento di Silvia Toffanin e della sua famiglia, e in molti si erano domandati se l’episodio sarebbe andato comunque in onda. La puntata, che sarebbe stata registrata con qualche giorno d’anticipo, vedrà tra gli ospiti la giovane ereditiera Elettra Lamborghini.

