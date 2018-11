Chiara Ferragni regina…degli hater: le risposte più divertenti

Chiara Ferragni – sui social – risponde sempre a tono, vincendo su hater e detrattori: vediamo tutti i commenti più divertenti della fashion blogger!

La dea dei social network Chiara Ferragni ha una risposta per tutti. Si abbatte – sempre tagliente – contro hater, detrattori e…tutti coloro che la criticano. D’altro canto, nel corso della sua longeva esperienza da influencer qualcosa l’avrà pure imparato: vediamo insieme tutte le riposte più taglienti, divertenti e inaspettate che la fashion blogger ha riservato ai suoi hater!

Le migliori risposte di Chiara Ferragni

– A chi le dice che è arrivata dov’è solo grazie “agli imbecilli che ti seguono sui social“, ha asserito senza peli sulla lingua: “Visto che mi segui ti dai dando dello stupido da solo?”.

– Qualcuno le ricorda…che è mamma: “Ti ricordo che sei una mamma“, le scrivono; e lei risponde: “Grazie del promemoria. Senza questo commento mi sarebbe sfuggito di mente“.

– Quelli che pensano di possedere la verità assoluta in fatto di bambini, sono moltissimi: “Non è ora di svegliarsi e fare i genitori seri?”, commentano; e lei: “Grazie del consiglio“, dice sarcastica.

– E ancora: “Povero bambino, senza saperlo è nelle grinfie di migliaia di persone che lo giudicano. Secondo me non è giusto pubblicare foto di neonati senza motivo solo per far vendere due stracci. Veramente scandalosa”; “Far vendere cosa? Vedi qualcosa di taggato o sponsorizzato? La gente parla solo per dare aria alla bocca“, risponde Chiara Ferragni.

– C’è chi si preoccupa per la sua professione: “Nella tua vita fai qualcosa?“, le chiedono; e lei: “Sono mamma, presto moglie, founder e ceo di una delle mie società e creative director del mio brand, tra le altre cose“, aveva risposto.

– C’è chi le dà consigli di ‘bellezza’ non richiesti (e sono parecchi): “Guarda che con 5000€ te fai du zinne da paura al posto de quelle 2 ciliegie che te ritrovi”, le dicono. E lei: “Preferisco investire i miei guadagni altrove“, ribatte. Per non contare chi critica i suoi piedi: a loro non fa nemmeno più caso.

– E, infine, un pensiero per i body shamers, che combatte con ardore da molto tempo: “Una donna che fa body shaming ad un’altra donna è proprio uno dei messaggi più sbagliati da dare a mio parere”.

Insomma, Chiara Ferragni ne ha una per tutti. Tutti questi anni in cui si è guadagnata la vetta di Instagram le sono sicuramente serviti come ‘palestra‘!

Fonte Foto: https://www.instagram.com/chiaraferragni/