Dopo la bordata di Amadeus, Morgan risponde a tono, ma l’attacco è pesantissimo: “Non ti sei comportato da amico”.

Solamente ieri hanno fatto grande scalpore le parole di Amadeus rivolte a Morgan. Tra i due già da tempo non tira una bell’aria, soprattutto dopo che il cantautore aveva criticato il conduttore per averlo scartato dai big per il Festival di Sanremo.

Le critiche ricevute da Morgan hanno innervosito “Ama“, che ha attaccato: “Non puoi essere amico se chiedi qualcosa e diventare nemico se non la ottieni“. Infine, era giunto a dichiarare: “Con me ha chiuso“.

Ma adesso è arrivato il turno del cantante che ha, a sua volta, attaccato duramente l’ex direttore artistico del Festival di Sanremo.

Morgan attacca Amadeus: nuove accuse

Morgan, noto per il suo approccio diretto e sincero, ha replicato pubblicamente attraverso una lettera aperta, contestando la versione dei fatti di Amadeus e ha chiesto il rispetto per il pubblico.

Morgan ha sottolineato che il pubblico rappresenta il pilastro fondamentale dello spettacolo, dichiarando: “Il pubblico è chi ti permette di esistere. Non va ingannato, ma trattato come una collettività di individui miei pari“.

Morgan

Morgan ha accusato Amadeus di aver manipolato il racconto degli eventi legati alla loro collaborazione a Sanremo, facendo riferimento al Festival del 2020, in cui il picco di ascolti venne raggiunto durante la controversa performance con Bugo. Morgan sostiene che quel momento ha portato grandi benefici alla carriera del conduttore, senza che gli fosse riconosciuto alcun merito o spazio artistico.

Morgan, l’affondo: “Non ti sei comportato da amico”

La critica non si ferma qui. Morgan ha descritto l’offerta di Amadeus per un ruolo da giurato come un “contentino”, evidenziando una gestione poco leale della loro collaborazione: “Non ti sei comportato da amico. Un amico agisce con lealtà, non per convenienza“.

In un’ulteriore stoccata, Morgan ha attribuito il flop del programma di Amadeus su Nove alla mancanza di coraggio e qualità artistica: “La gente vuole la verità e la qualità, non furbizie“.

Nonostante le tensioni, Morgan ha proposto una soluzione ironica e provocatoria: “Chiamami nel tuo show e vedrai che risolverai qualsiasi problema“. Una stoccata alla questione dei bassi ascolti che sta ottenendo Amadeus da quando si è spostato al Nove.