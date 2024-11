Ai funerali di Liam Payne non sono mancati i membri della band One Direction che hanno reso omaggio al loro amico con parole commoventi.

Il mondo della musica ha detto addio a Liam Payne, ex membro degli One Direction, con un toccante funerale che si è tenuto nella chiesa di St Mary ad Amersham, nel Buckinghamshire. La cerimonia privata si è svolta un mese dopo la tragica morte del cantante, avvenuta a soli 31 anni a Buenos Aires. Alla cerimonia non sono mancati gli altri membri della famosa band.

Gli One Direction riuniti per l’ultimo saluto a Liam Payne

Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan e Zayn Malik si sono riuniti per rendere omaggio all’amico e collega.

Accanto a loro, presenti anche la fidanzata di Liam, Kate Cassidy, e la sua ex compagna Cheryl, madre del figlio Bear. Tra gli ospiti spiccavano Simon Cowell, che lanciò gli One Direction tramite The X Factor, e celebrità come James Corden e Kimberley Walsh.

Nei giorni scorsi era stato anticipato che il suo presunto manager, Rogelio “Roger” Nore, non sarebbe stato il benvenuto, e infatti non era presente alla cerimonia.

Qui le foto degli altri membri degli One Direction al funerale.

La bara è stata trasportata su un carro trainato da cavalli bianchi, adornata da fiori che formavano le parole “figlio” e “papà”. Tra le decorazioni, un set da bowling, simbolo della passione di Liam per questo sport. Una piccola folla di fan e curiosi si è raccolta all’esterno della chiesa, rispettando l’intimità del momento.

La tragica scomparsa

La tragica morte di Liam Payne, avvenuta il 16 ottobre in circostanze drammatiche, è stata oggetto di indagini approfondite. Le autorità argentine hanno escluso il suicidio, suggerendo che il cantante potrebbe essere caduto in stato di incoscienza. Tre persone sono state arrestate in relazione all’incidente.

Dopo l’enorme successo con gli One Direction, Liam aveva intrapreso una carriera solista, regalando hit come Strip That Down. Lascia un’eredità musicale straordinaria e il ricordo di una persona dal cuore gentile, come sottolineato dalla famiglia: “Liam vivrà per sempre nei nostri cuori“.