Elodie è stata sommersa dalle critiche per il lavoro di doppiaggio per il film Disney. Valerio Staffelli le consegna il Tapiro D’Oro.

Dopo la polemica scatenata dalle dure critiche mosse dalla doppiatrice e direttrice del doppiaggio Lilli Manzini, Elodie ha ricevuto un Tapiro D’Oro da Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la Notizia.

La cantante è stata criticata per il suo doppiaggio di Sarabi, la madre di Simba, nel nuovo film Disney Mufasa: Il Re Leone, in uscita il prossimo 19 dicembre.

Valerio Staffelli, incontrando Elodie a Milano insieme al fidanzato Andrea Iannone, ha voluto indagare sul suo stato d’animo riguardo alle critiche. Ma scopriamo che cosa ha risposto la cantante.

Elodie risponde alle critiche: “Prima di giudicare, bisogna ascoltare”

La cantante, con la sua consueta ironia, ha risposto alle critiche con decisione: “Ma se il film non è ancora uscito? Per giudicare bisogna prima ascoltare e poi dare un giudizio“.

Elodie ha inoltre sottolineato di aver sostenuto un provino per il ruolo, scherzando sul fatto che la scelta sia stata fatta direttamente dall’America: “Forse non capiscono l’italiano?“.

Qui il video del servizio del Tg satirico.

Durante il servizio, Staffelli ha anche menzionato il recente duetto di Elodie con Tiziano Ferro, e ha insinuato con leggerezza che la collaborazione potrebbe essere stata un gesto scaramantico in vista del Festival di Sanremo. La risposta di Elodie? “Se ci vuole una botta di cu*o? Nella vita ne ho avuta abbastanza“.

Elodie emozionata per il film in uscita

Le critiche non sembrano scalfire Elodie, che si prepara al debutto nelle sale cinematografiche come doppiatrice. Mufasa: Il Re Leone si è uno dei film più attesi della stagione natalizia, e i fan sono curiosi di ascoltare la voce di Elodie in questa nuova avventura.

Se pur con qualche critica, la cantante, ora anche doppiatrice, nonché attrice, è emozionata per la sua nuova avventura nel mondo del cinema.