Montecristo di Jovanotti, il significato: “Anche quando sei con me mi manchi”

Qual è il significato di Montecristo di Jovanotti? La canzone racconta la rinascita di Lorenzo dopo l’incidente in bicicletta.

Jovanotti è tornato dai fan con un brano intimo e particolare, che parla del trauma che ha vissuto a causa dell’incidente in bicicletta a Santo Domingo. Si intitola Montecristo, proprio come il celebre romanzo di Alexandre Dumas, e racconta di cadute e rinascite. Vediamo il significato e il testo.

Montecristo di Jovanotti: il significato della canzone

Uscita venerdì 22 novembre 2024, Montecristo di Jovanotti è una canzone molto particolare, che parla di cadute e ripartenze. Con una melodia che mescola che unisce il reggaeton a suoni orchestrali, firmata dal bravissimo Dario Faini, il brano è intimo, introspettivo ed è portatore di un messaggio di speranza. L’artista, non a caso, l’ha scritto in un periodo molto difficile della sua vita, quello che l’ha visto inchiodato al letto dopo l’incidente in bicicletta a Santo Domingo.

“Diventa quello che sei

Non come vogliono loro

Se trovi la tua voce sarà un piacere

Anche cantare in coro“.

In un’ambientazione un po’ fantasiosa, Jovanotti racconta di una sirena che gli ha tagliato la strada, costringendolo a riflettere sulla sua vita, a guardare “con occhi nuovi” la sua esistenza.

“Sei la pena che mi incatena

Quando mi manchi

E anche quando sei con me

Mi manchi“.

Montecristo, titolo che si rifà proprio al celebre racconto di Alexandre Dumas che Jovanotti ha particolarmente apprezzato durante la convalescenza, è una canzone che parla di ricerca e mancanza, ma anche di avventura. Parlando del brano, l’artista ha dichiarato: “In mezzo, ci sono io e la mia storia. È una canzone che evoca avventura, ricerca e anche mancanza, quel vuoto che ci spinge a muoverci per trovare ciò che cerchiamo. Una frase chiave è ‘Anche quando sei con me mi manchi‘.

Ecco il video di Montecristo di Jovanotti:

Montecristo di Jovanotti: il testo della canzone

Una sirena mi ha tagliato la strada

Per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi

Con occhi nuovi…

