L’auto di Silvia Toffanin: la conduttrice di Verissimo pazza per lo stile british

Che auto possiede Silvia Toffanin? La conduttrice di Verissimo ha scelto un modello in stile british che nessuno si aspettava.

Conduttrice elegante e mai sopra le righe, Silvia Toffanin è da anni uno dei punti fermi di Mediaset. Il merito è anche del suo legame con Pier Silvio Berlusconi, padre dei suoi due figli. Vista la sua classe, stupisce un po’ scoprire l’auto che ha scelto di guidare: vediamo qual è e quanto costa.

Che auto possiede Silvia Toffanin?

Insieme dal 2002, Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi non si sono mai sposati. In questi anni, non hanno solo avuto due figli, Lorenzo Mattia nel 2010 e Sofia Valentina nel 2015, ma hanno anche creato una vera e propria collezione di auto. Non sappiamo quante ne possiedono, ma secondo le indiscrezioni il loro garage è un tesoro. Ma qual è la vettura che la conduttrice di Verissimo ama più di ogni altra?

E’ un modello in stile inglese che le avrebbe regalato proprio Pier Silvio. Stiamo parlando di una Mini Moke completamente elettrica, una versione “spiaggina” basata sulla prima Mini prodotta dal 1964 al 1968 dalla British Motor Corporation. Un’auto molto particolare, di cui vengono prodotti pochi esemplari all’anno. Per accaparrarsela, quindi, è necessaria la prenotazione.

Quanto costa l’auto: un prezzo neanche troppo alto

L’auto di Silvia Toffanin è un vero gioiellino ed è perfetta per spostarsi a Portofino, città dove vive con Pier Silvio e i figli. Per quanto riguarda il prezzo, si parte da una base di 35 mila euro che sale a seconda delle personalizzazioni che si chiedono. Quella che Berlusconi ha regalato alla madre dei suoi pargoli, stando ad alcune indiscrezioni, dovrebbe superare i 40 mila euro. Una cifra sicuramente non accessibile a tutti, ma neanche troppo proibitiva come quella delle vetture di lusso.