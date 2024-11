Distrazione, disinteresse o smemoratezza? Niente panico, è il mommy brain: ecco cos’è

Cos’è il mommy brain? Ecco tutto quello che c’è da sapere su un fenomeno transitorio che colpisce le neo mamme.

Diventare mamma per la prima volta è un’emozione indescrivibile, che però comporta uno stravolgimento della vita. Quando una donna si trova a stringere tra le braccia un neonato che dipende in tutto e per tutto da lei si può verificare il cosiddetto fenomeno del mommy brain. Vediamo cos’è, come si manifesta e quanto dura.

Mommy brain: cos’è il fenomeno che colpisce le neo mamme

Il periodo della gravidanza, specialmente se si tratta del primo figlio, è un momento assai particolare. Lo è ancor di più quello della nascita e dei mesi che seguono. E’ proprio in questo periodo che le donne possono manifestare il cosiddetto mommy brain, un fenomeno transitorio che modifica le funzioni cognitive della neo mamma.

Si tratta di una condizione post partum, che deve essere letta come un adattamento del cervello della madre alla presenza di un esserino che dipende in tutto e per tutto da lei. In molti credono che l’atteggiamento distratto, talvolta smemorato e disinteressato delle neo mamme sia da ricollegare agli ormoni, alla stanchezza o alla felicità di stringere tra le braccia il bebè. In realtà, sono tutte conseguenze del mommy brain.

Stando a uno studio condotto da tre ricercatrici della Purdue University, durante questo fenomeno transitorio alcune aree del cervello subiscono piccole alterazioni. Nello specifico, ad essere toccata è l’area che interessa le relazioni sociali. Gli stimoli esterni vengono in un certo senso azzerati, in modo da risparmiare energie e riservarle solo ed esclusivamente al neonato.

Nessun allarme per le neo mamme: è un fenomeno normale

Nessun allarme: il mommy brain è un fenomeno assolutamente normale e, per di più, è transitorio. Questo significa che l’atteggiamento distratto, smemorato e disinteressato delle neo mamme durerà giusto i primi mesi, dopo di che il cervello si assesterà e tornerà a concentrarsi anche sulle relazioni sociali che hanno sempre fatto parte della loro esistenza.