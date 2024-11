Avete mai visto la casa di Caterina Balivo? Si trova in un bellissimo quartiere di Roma e presenta complementi d’arredo assai particolari.

Caterina Balivo vive in una casa meravigliosa, con il marito e i due figli. La dimora, curata fin nei minimi dettagli, vanta complementi d’arredo molto particolari: c’è perfino una libreria a forma di orso. Vediamo com’è e quali sono le stanze che la conduttrice mostra più spesso sui social.

Caterina Balivo, la sua casa studiata dalla sorella Sarah

Da anni, ormai, Caterina Balivo ha lasciato Milano per trasferirsi a vivere a Roma con il marito Guido Maria Brera e i figli Guido Alberto e Cora. La casa è stata studiata fin nei minimi dettagli dalla sorella della conduttrice, Sarah, architetto esperto in design d’interni. Molto conosciuta nell’ambiente, recentemente ha seguito anche i lavori della nuova dimora milanese di Belen Rodriguez.

Non conosciamo con esattezza la zona in cui si trova l’abitazione di Caterina, ma immaginiamo che sia una zona centrale della Capitale. Grazie ad alcune condivisioni social della presentatrice, però, possiamo cogliere dettagli molto interessanti. Senza ombra di dubbio, a saltare subito all’occhio sono i complementi d’arredo più particolari, come l’enorme specchio in ottone e la libreria a forma di orso, ossia la Joe di Ibride Design dal costo di 3.326 euro.

L’area living, quindi la cucina e la sala da pranzo, presenta un pavimento grigio uniforme, mentre nel reparto notte c’è il parquet. Il legno lo troviamo anche nelle terrazze panoramiche. Qui, a spiccare, è soprattutto il lungo tavolo in legno con candelabri in ottone, postazione che Caterina utilizza spesso per registrare i suoi contenuti social.

Molto particolare è anche la cucina, moderna e di colore grigio. In questa stanza c’è un angolo molto particolare, intimo, con tavolo e panche rivestite con morbidi cuscini, dove la conduttrice e la sua famiglia fanno colazione.

Caterina Balivo: la zona notte della sua casa

La zona notte della casa di Caterina Balivo è completamente diversa dal reparto giorno. La sua camera ha un letto matrimoniale di colore verde pastello, che si abbina alla perfezione con le librerie di colore scuro.

Oltre al bagno in camera, che presenta una vasca retrò molto particolare, in questa stanza c’è anche una grande cabina armadio, che la Balivo utilizza per i suoi fitcheck.

Non mancano, ovviamente, le camerette dei figli Guido Alberto e Cora, entrambe dotate di un ampio spazio dedicato ai giochi.

Ultimo spazio che merita attenzione è l’enorme spazio esterno, che Caterina ha arredato con tavoli e comode portone. D’altronde, come ci insegnano gli agenti immobiliari di Casa a Prima vista, i terrazzi delle dimore romane si possono vivere per 9 mesi l’anno.

La grande terrazza vanta anche un angolo dedicato al verde, di cui si prende cura la stessa Balivo, talvolta aiutata dalla piccola Cora.