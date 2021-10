Quando si diventa mamma, specialmente per la prima volta, potrebbe essere facile sentirsi spaesate, impaurite dalle responsabilità ed enormemente preoccupate per non essere in grado di ricoprire il ruolo di genitore.

Fortunatamente però è possibile aiutarsi in tanti modi, cominciando proprio da internet, ricco di consigli utili e di siti di qualità in cui trovare supporto.

Consigli online per diventare mamme – Miglior sito

Imamma il blog per mamme e future mamme, ad esempio, è uno dei portali dedicati a tutte quelle donne che sono in attesa e che necessitano di ricevere consigli riguardanti il parto, l’allattamento e la fertilità. Tutti argomenti essenziali per chi non li ha mai affrontati in prima persona e per chi ritiene di essere particolarmente insicura e bisognosa di supporto esterno. Il lato positivo dei siti è quello che possono essere consultati con un semplice click, direttamente dal divano di casa o da dove si desidera. Molti di essi hanno anche delle applicazioni associate, così da rendere più scorrevole la lettura e la ricerca del website.

Nel dettaglio queste fonti di informazione possono offrire contenuti interessanti circa:

Fertilità , in quanto è necessario prendersene cura se si riscontrano difficoltà a rimanere incinta. Le guide su questo argomento fanno ben comprendere l’importanza delle visite dal ginecologo e dall’andrologo, a partire dall’adolescenza.

, in quanto è necessario prendersene cura se si riscontrano difficoltà a rimanere incinta. Le guide su questo argomento fanno ben comprendere l’importanza delle visite dal ginecologo e dall’andrologo, a partire dall’adolescenza. Fasi della gravidanza e relativi sintomi , così da tenere sotto controllo il periodo della gestazione, senza allarmarsi nel caso in cui compaiano disagi come nausee, giramenti di testa e malesseri similari.

, così da tenere sotto controllo il periodo della gestazione, senza allarmarsi nel caso in cui compaiano disagi come nausee, giramenti di testa e malesseri similari. Parto , da come si svolge fino al contenuto della valigia perfetta da portare con sé in ospedale, in modo da arrivare preparate al grande giorno.

, da come si svolge fino al contenuto della valigia perfetta da portare con sé in ospedale, in modo da arrivare preparate al grande giorno. Allattamento e svezzamento , per garantire pasti soddisfacenti e corretti in qualsiasi fase della crescita.

, per garantire pasti soddisfacenti e corretti in qualsiasi fase della crescita. Benessere mentale e fisico , in modo da riconoscere in tempo i segni della depressione post parto oppure per imparare a gestire sbalzi di umore o trattare i cambiamenti che il corpo ha subito.

, in modo da riconoscere in tempo i segni della depressione post parto oppure per imparare a gestire sbalzi di umore o trattare i cambiamenti che il corpo ha subito. Recensioni , relative a tantissimi prodotti utili alle mamme come passeggini, omogeneizzati, culle, lettini e molto altro.

, relative a tantissimi prodotti utili alle mamme come passeggini, omogeneizzati, culle, lettini e molto altro. Salute, soprattutto del bambino per quanto riguarda le malattie più comuni come scarlattina, varicella, morbillo e molte altre.

Corsi di formazione dal vivo o da remoto

Altre strade utili da intraprendere per formarsi circa i temi della gravidanza e dell’essere mamma, riguardano i corsi, da seguire comodamente da casa o online, attraverso computer o cellulare. Questi corsi sono spesso promossi da professionisti, come pedagogisti, psicologi e medici e sono molto utili per acquistare sicurezza e imparare tantissime nozioni. Non sono da meno i ritrovi promossi dai consultori locali o dalle usl di appartenenza.

Ecco quindi che con poche accortezze è possibile affrontare in modo più sereno sia la fase di gestazione che quella post nascita. Sentirsi genitori inadatti è normale, l’importante è prendere coscienza che così non è e che ci sono tantissime persone disposte a smontare questi pensieri. Ovviamente non deve essere dimenticata l’importanza del pediatra, l’unico che può pronunciarsi circa diete e medicinali.