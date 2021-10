Le fasi lunari influenzano il parto o possono prevedere il sesso del bimbo? Scopriamo qual è il legame tra luna e parto.

La convinzione sul legame tra luna e parto si tramanda di generazione in generazione. Secondo queste credenze il maggiore legame esisterebbe proprio tra luna piena e parto. I sostenitori di queste teorie, infatti, affermano che le nascite nel periodo di luna piena siano maggiori rispetto a quelle nelle altre fasi. Vediamo quanto c’è di vero.

Luna piena e parto: credenza o verità?

Le teorie nascono dall’influenza della luna sulle maree, e affermano che la luna, quindi sarebbe in grado di influenzare il liquido amniotico in maniera simile a quanto accade con le maree. Bisogna precisare, però, che si tratta solo di una convinzione, una credenza popolare. Per verificare se ci fosse davvero un picco durante i pleniluni, infatti, sono state condotti diversi studi.

Luna piena e gravidanza

Una delle ricerche principali ha preso in considerazione oltre 23 mila nascite in oltre un secolo, durante il periodo preso in esame si sono avvicendati 1484 cicli lunari. La conclusione della ricerca è stata che non è emersa nessuna relazione tra le fasi lunari e la frequenza delle nascite. Un’analisi analoga, su un numero più ristretto di nascite (4850), è stata condotta dal CICAP e anche in questo caso ha confermato che non c’è influenza da parte della luna sulle nascite.

Le altre credenze sull’influenza della luna

Altre teorie ancora si basano sull’idea che il legame tra calendario lunare e parto possa influenzare anche il sesso stesso del nascituro. In particolare in quel caso si considera la fase lunare che si sta verificando durante il concepimento. Secondo questa credenza infatti la luna calante corrisponderebbe alla nascita di una femminuccia e la luna crescente a un maschietto. Secondi altre credenze se il concepimento avviene in fase di luna calante il neonato potrebbe nascere dopo la data presunta del parto, mentre con la luna crescente sarebbe più probabile che il piccolo nasca prima del termine.