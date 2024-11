“Fino a 15mila persone”: ecco dove e quando aprirà la discoteca più grande del mondo

Gli amanti della vita notturna possono gioire: sta per aprire la discoteca più grande del mondo. Potrà ospitare fino a 15mila persone.

Fino a oggi, la discoteca più grande del mondo poteva ospitare 10mila persone. Questo record, però, sarà presto scalzato da un altro locale, che promette di estendere la capienza fino a 15mila utenti. Vediamo dove e quando aprirà i battenti la disco più cool del globo. Vi anticipiamo solo che all’inaugurazione ci sarà uno degli attori più amati del pianeta.

Sta per aprire la discoteca più grande del mondo: ecco dove

Se siete amanti della vita notturna e dei locali all’ultima moda, sarete ben contenti di sapere che entro il 2025 aprirà la discoteca più grande del mondo. Non sarà una semplice disco, ma una un vero e proprio super club, in grado di ospitare fino a 15mila persone. Stando a quanto sostiene il proprietario, la location diventerà famosa in ogni angolo del globo, motivo per cui è destinata a passare alla storia.

Considerate le caratteristiche, dove potrebbe aprire la discoteca se non nell’isola conosciuta ovunque per il divertimento sfrenato che offre? Ovviamente, stiamo parlando di Ibiza. Si chiamerà UNVRS, con pronuncia Universe, e occuperà una superficie di 6.500 mq. Per intenderci, si tratta della dimensione di un campo da calcio di una squadra di serie A.

UNVRS a Ibiza: super attore all’inaugurazione

Il proprietario Yann Pissenem ha spiegato che la discoteca più grande del mondo sorgerà sulla base di un vecchio club, che verrà completamente ristrutturato. Il locale originario aveva una grande arena centrale, con piscina e diverse sale con soffitti alti 25 metri. Si parla, quindi, di una location già ampia, che ospitava fino a 10mila clienti.

L’inaugurazione, che probabilmente avverrà prima dell’estate 2025, vedrà un ospite d’eccellenza, ossia l’attore Will Smith. “Sarà un’evoluzione della vita notturna. Immagina di vedere i tuoi artisti preferiti in uno spazio che offre i migliori elementi di un club, l’infrastruttura di un’arena e la migliore ospitalità del mondo“, ha dichiarato Pissenem.