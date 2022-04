Le it-bag che domineranno la stagione, il ritorno del flower power e outfit gold: fotografie della p/e 2022 dalle campagne moda.

Scoprire sui social il mood della primavera/estate 2022 ormai iniziata da un po’ dalle campagne di marchi e maison è il modo migliore per addentrarci gradualmente nel cambio di stagione che confezionerà il nostro guardaroba della bella stagione. Tra tendenze già viste in passerella, pezzi must have da acquistare o riscoprire, tuffarsi nelle stampe, colori, fantasie e design dei capi del momento è il modo migliore per ripassare e prendere ispirazione per creare i nostri look.

Moda primavera/estate 2022: gli outfit flower power e dettagli gold di Pinko e Dolce e Gabbana

I colori, mixarli e accostarli, è la tendenza ormai conclamata di questa stagione, ma non dimentichiamoci che le stampe meritano un posto importante nel nostro guardaroba: i long e mini dress flower power, romantici, glam e vivaci sono dichiaratamente un must have e dominano le campagne moda social di Dolce e Gabbana, che li propongono per un weekend caprese di inizio stagione per divertirsi in compagnia.

– Il duo di stilisti però spolvera anche il gold che incontra il denim, il verde e il giallo, colori luminosi per ottenere un effetto scintillio naturale senza ricorrere a glitter e brillantini, oppure in versione preziosissima richiamando tessuti in stile bizantino, focus della campagna #FattoaMano, dal gusto siciliano rivisto in chiave pop e moderna.

– Se il tocco floreale di Dolce e Gabbana è raffinato e delicato, con fiori da design quasi impercettibile ricordando il tratto invisibile di un dipinto, Pinko interpreta il flower power in versione prorompente in stampe dall’effetto tempesta, sgargianti nei colori del rosa e del fucsia dalle sfumature accese e quasi fluo.

Tendenze accessori primavera 2022: le nuove it bag must have di Chanel e Gucci

Tornano quelle di sempre ma se ne aggiungono delle nuove: pochette e handbag sono tra le più trendy, ma Chanel con la febbre degli anni 2000 in corso nella moda sorprender tutti con un modello decisamente nuovo per la maison. Ricordate i sacchetti da merenda che si portavano dietro le spalle in occasione di gite fuori porta? Ecco che Chanel la rivisita in versione luxury e morbida con tracolla in catene, un modello avventuriero che prende il nome di Chanel 22 bag indossato nella campagna da Margaret Qualley, reduce dal successo della serie Netflix Maid.

– In casa Gucci invece si celebra il gusto vintage riproponendo it-bag che hanno fatto la storia della pelletteria della maison. Avvistata già lo scorso anno, la Gucci Diana conquista per la sua stra-ordinarietà con i suoi manici bambù e il suo design rigoroso, a cui per praticità si aggiunge una chiusura in pelle. Questa volta diventa in formato mini, da indossare come un piccolo capolavoro, che infatti viene reinterpretato per l’occasione da differenti personalità artistiche che collaboreranno con la maison.

