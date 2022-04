Musica e moda in connubio magico da sempre che quest’anno rivive nel Coachella 2022, dove la parola d’ordine è mixare.

Il Coachella è il festival californiano più cool di sempre dove si respira libertà, amore, passione, tanta buona musica e una moda che sperimenta e si reinventa si lascia alle spalle i difficili anni della pandemia, quando la musica e gli artisti hanno dovuto rinunciare alla magia del live. Ma ora che gradualmente tutto riprende il suo corso, dal 15 al 24 Aprile all’Empire Polo Club non solo saremo in attesa di vedere esibirsi grandi nomi come i nostri Maneskin, Billie Eilish, Harry Styles e The Weeknd, ma anche di innamorarci dei loro look e di prendere appunti dai mix and match del pubblico.

Coachella 2022: le tendenze moda che potremmo vedere al festival californiano

Il Coachella torna dopo due anni di silenzio e aspettarsi dei look esplosivi, sexy e sorprendenti è quanto possiamo scommettere con grande certezza. Proprio Chiara Ferragni ieri ha postato una sua idea look, indossata proprio in occasione di un Coachella, un outfit che ben sintetizza le tendenze moda che hanno sempre caratterizzato questo festival: mini dress a rete con stelle stampate in total black da abbinare ad una bodysuit nera.

Anfibio rock e zainetto mini Louis Vuitton per completare il look secondo la Ferry, perché la tendenza è proprio quella di mescolare luxury e semplicità. Per chi è tra i fortunati che voleranno al Festival e chi invece parteciperà a serate a tema, il motto è esattamente questo: mix and match di stili, generi e outfit differenti per creare degli accostamenti inaspettati.

Generalmente è il boho chic ad aver dominato sempre lo style dei partecipanti, ma quest’anno prevediamo di vedere anche tanto intimo da scoprire, shorts a vita bassa, fantasie seventy e color block a gogo, e sicuramente anche qualche outfit in simil pelle: in un clima di ripresa l’attitude rock si fa sentire anche nella moda.

Look Inspo in Coachella style: quali outfit indossare e gli abbinamenti da creare con le ultime tendenze

Questo sarebbe stato l’anno dei glitter e degli scintilli: dal make up agli abiti da cerimonia, vi sarete accorte che c’è gran desiderio di brillare e scoprirsi. Basta davvero poco per dare un po’ di luminosità al proprio outfit, giocando ad esempio con un completo cut out fa impreziosire con una cintura gioiello da indossare direttamente sul bacino. Ed è subito Coachella style 2022, meno boho ma più glam.

– Cinture, bracciali, collane scintillanti, chiamate a rapporto tutti i vostri bijoux ultra luccicanti per confezionare quest’anno il vostro look Coachella, ma scegliete uno stile che vi possa rappresentare pienamente. Se amate i look vivaci della primavera, divertitevi e puntate su outfit super colorati: tie dye, multicolor, color block, che la forza del colore sia con voi!

