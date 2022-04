Due i modelli iconici Superga scelti e rivisitati da Emily Ratajkowski, appassionata delle sneakers del marchio italiano da sempre.

Le scarpe più adorabili e versatili di sempre? Naturalmente le sneakers, e di questa affermazione ne è convintissima anche la modella Emily Ratajkowski, nuova global ambassador per Superga, ruolo che un anno fa è toccato anche ad Hailey Bieber. Ma la modella si è spinta ben oltre, rivisitando e ridisegnato due modelli iconici del marchio italiano, in una collaborazione che l’ha appassionata fortemente data anche la sua passione per il brand.

Emily Ratajkowski è la nuova global ambassador Superga: “una collab del tutto naturale”

Non è un mistero che chiunque approdi nel mirino di Superga descriva questo incontro come qualcosa del tutto normale e per niente sorprendente: la famosa sneaker Made in Italy è amata in tutti i suoi modelli da tutte e da sempre. “Adoro Superga e le sue sneakers senza tempo. Indosso il marchio da anni, questa collaborazione mi è sembrata quindi del tutto naturale”, ha affermato la modella nel condividere il suo entusiasmo per questa collaborazione.

Le foto della collezione primavera/estate 2022 indossata proprio da Emily Ratajkowski celebrano la versatilità delle sneakers che Emily ha confessato in un’intervista di preferire ormai di gran lunga ai tacchi per la loro comodità. Così ecco che vediamo indossare i nuovi modelli abbinati ad un semplice tuta, ai jeans e a look urban chic: ed occhio ai modelli, perché sono quelli iconici di sempre ma per l’occasione riveduti e valorizzati dallo sguardo della modella, che ha alle spalle già esperienze creative per il suo marchio beachwear Inamorata.

Le nuove Superga disegnate da Emily Ratajkowski: quali sono i modelli e quanto costano

L’idea della modella è stata quella di procedere a piccoli passi nel curare il design di due modelli iconici Superga, l’Alpina e la 2750, con l’obiettivo di apportare delle novità che ben si sposassero con lo stile heritage del marchio.

“Mi piace realizzare dei moodboard, disegnare capi e oggetti, ma non mi ero mai dedicata a una sneaker prima d’ora. Quindi me ne sono guardata bene dal proporre una totale rielaborazione dello stile Superga”, ha raccontato per l’occasione in un’intervista a Vogue. Il risultato è gradevolissimo: i due modelli presentano lacci arrotondati e binding off-white, uno stile raffinato e chic con dei nuovi segni distintivi che rendono le Superga delle sneaker da abbinarsi armoniosamente anche con un completo tailleur. Vi basta vedere gli scatti della campagna per ammirare questo delicato connubio di stile sporty-chic!

La capsule è composta quindi dai modelli Alpina Emrata, il cui prezzo è di 109 euro ed attualmente già sold out, e la 2750 Emrata dal prezzo di 99 euro che saranno disponibili all’acquisto prossimamente.

