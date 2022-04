Da Zendaya a Chiara Ferragni, impariamo ad amare il seno piccolo e scegliere gli outfit giusti per impreziosirlo.

Se tante volte non avete apprezzato e valorizzato a sufficienza il vostro seno piccolo, vi basterà dare un occhio alle collezioni primavera/estate di quest’anno che pullulano di magliette, top crop, bralette e bustier che valorizzano meravigliosamente il seno a forma di coppa di champagne. Ed inoltre potete osare con abiti dalle scollature importanti o cut out, talvolta problematici per un seno prosperoso che richiede maggior attenzione sulla vestibilità dei capi che su scelgono.

Seno piccolo, quali outfit eleganti scegliere per valorizzarlo

Le serate evento, come la notte degli Oscar ad esempio, sono le occasioni migliori per individuare quali outfit eleganti scelgano le celebrity e quindi quali abiti siano più adatti a chi ha un seno piccolo. Negli ultimi tempi la prima attrice che offre importanti spunti di look è Zendaya, che impeccabilmente valorizza il suo seno piccolo con abiti che lasciano sempre il segno.

– Si pensi alla camicetta super crop indossata agli Oscar di quest’anno, oppure al nude look sfoggiato a Venezia: abiti super attillati dalla vestibilità perfetta, perché il pregio di un abito indossato da chi ha il seno piccolo è quello di modellarsi perfettamente sul corpo, senza correre il rischio che ad esempio una scollatura dietro la schiena ad esempio, possa creare delle pieghe.

– Restando in tema glam, chi ama valorizzare il seno piccolo con vestiti dalle scollature profonde e a V è Emma Stone: un abito con un décolléte così importante è più gestibile con un seno piccolo, senza correre il rischio che muovendosi nel corso di una serata, ci si possa scoprire.

Outfit casual: crop top under boobs, canotte bianche, blazer dress

Quest’anno crop top ed effetto under bob fanno tendenza e non poco: Chiara Ferragni ci offre tante lezioni di stile su come queste due tendenze si sposino perfettamente, potendo indossare con facilità cardigan da chiudere semplicemente con una catena gioiello o un laccetto, oppure crop top cortissimi sensuali ma mai volgari.

– Un seno piccolo ci consente di lasciare intravedere la lingerie e indossare quindi con leggerezza maglie in trasparenza, così come alle volte ci fa osare nel poter dimenticare il reggiseno a casa e magari puntare su un elegante blazer dress da indossare anche a petto nude per un party o un evento. Nel look casual si indossano con una certa facilità tra chi ha il seno piccolo t-shirt, canotte a costine e crop top bianchi, uno dei must have preferiti di Kaia Gerber.

