I Modà tornano a fare musica: l’annuncio dopo il periodo difficile di Kekko. Il cantante rivela come sta adesso.

Dopo una lunga pausa annunciata lo scorso luglio, i Modà tornano a emozionare i fan con un grande evento in programma il prossimo anno. Il leader Kekko Silvestre, durante un’intervista a RTL 102.5, ha annunciato il ritorno della band con un concerto speciale allo Stadio San Siro di Milano il 12 giugno 2025, un evento che segnerà il loro ventesimo anniversario di carriera.

Ma scopriamo tutti i dettagli dell’attesissimo ritorno.

Modà: il ritorno sul palco dopo la malattia

Kekko Silvestre ha svelato i motivi dietro la pausa della band. Dopo l’esperienza a Sanremo 2023 con il brano Lasciami, il cantante ha vissuto un periodo difficile, caratterizzato da delusioni personali e professionali.

“Non era più depressione, ma una serie di delusioni che mi avevano portato a pensare di non appartenere più a questo mondo” ha dichiarato il frontman, ricordando anche la perdita di un caro amico e le difficoltà nel settore musicale.

Modà

Nonostante le sfide, Silvestre ha trovato nuova forza grazie al supporto di Lorenzo Suraci, editore di RTL e suo primo manager, che gli ha teso una mano per tornare a realizzare i suoi sogni.

La Notte dei Romantici: l’evento che segna il ritorno del Modà

Il concerto del 12 giugno 2025, intitolato La Notte dei Romantici, rappresenta un simbolo di rinascita e celebrazione per i Modà. “Tornare a San Siro, dove nel 2016 abbiamo fatto due sold out, è molto emozionante” ha commentato Silvestre, che ha rivelato che questa sarà l’unica data del 2025.

I biglietti per il concerto saranno disponibili a partire dalle ore 14 del 15 novembre 2024 sui principali circuiti di vendita. La band ha invitato i fan a unirsi per una serata indimenticabile: “Ripartiamo da qui, per una notte che rimarrà nei cuori di tutti“.