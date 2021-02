Classico senz’altro, ma senza etichettarlo perché il mocassino è la scarpa trasformista dell’inverno 2021, e probabilmente anche della prossima primavera.

In inverno soprattutto durante le giornate uggiose, arriva quel momento in cui abbiamo disperatamente bisogno di quelle scarpe da indossare al volo, e gli stivali certo vanno benissimo. Ma se volessimo alternare, in giornate grigie ma senza pioggia, perché non puntare sui mocassini dell’inverno 2021?

Dimentichiamoci i modelli classici di una volta, perché anche quelli ora puntano su un design che gioca con il vintage e il moderno, e soprattutto scommettiamo su quelli più originali con il tacco o modello carrarmato.

Mocassini bassi: i modelli invernali 2021

Il mocassino basso ci fa pensare alla tradizione, all’eleganza, a quel tocco classico che cerchiamo un po’ tutte in un abbigliamento che mai come in questa stagione, sappia strizzare l’occhio al vintage ma capace di essere anche contemporaneo.

– Nei modelli sia bassi che alti, c’è un dettaglio che ormai è una componente trendy di questa stagione: il morsetto dorato, semplice o impreziosito da ciondoli, è protagonista indiscusso. Conferisce infatti alla scarpa quel dettaglio elegante, che le rende perfette per una giornata di lavoro quanto per un appuntamento dal dress code elegante.

– Ma se cercate qualcosa di più originale, i mocassini bordò a punta squadrata in pelle di Mango con catena al posto del morsetto, sono un investimento per il proprio guardaroba, classici ma irriverenti al punto giusto.

In pelle o camoscio l’allure da must have del mocassino non cambia, ma se gradite un modello davvero basic e classico, affidatevi ai modelli in pelle di Geox, che da sempre mixa alla grande comfy e classic style.

Mocassini alti: i modelli classici e chunky

A sdoganare i mocassini alti, paragonabili quasi ad un nuovo modo d’intendere i décolléte è stato Gucci, che quest’anno ne ha fatto un must have della sua collezione invernale.

– Con il plateau anche o semplicemente con un tacco, questo modello si abbina benissimo ai pantaloni a zampa o palazzo, ma l’incontro perfetto è decisamente con un abito o una minigonna.

– E sempre Gucci ha mostrato come il mocassino possa perdere la sua eleganza sposando uno stile molto più rock e grunge, con la zeppa chunky, conquistando così i favori anche delle girls più sportive e rude. Perfetti con i jeans ma anche con una pantalone flare o skinny.