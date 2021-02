Chic, raffinato e dedicato alle donne innamorate, ma solo: è il bracciale Cartier Love indossato e amato anche da Meghan Markle

Se a Kate Middleton va riconosciuta la capacità di saper suggerire outfit casual e chic, a Meghan Markle va riconosciuta una certa attenzione alla scelta del gioiello perfetto: minimal e raffinato come il bracciale Cartier Love, che le è stato visto indossare più di una volta.

In effetti a rendere speciale questo modello non è solo la sua storia – perché dietro la nomenclatura Love c’è tanto altro -, ma anche la sua versatilità, che lo rende un bracciale da poter indossare ogni giorno senza attendere necessariamente occasioni eleganti.

Come si apre il bracciale Cartier Love? Un sigillo d’amore

Il nome Love dovrebbe già destare qualche sospetto: il bracciale nato nel 1969 e creato da Aldo Cipullo, designer fiorentino della maison Cartier, non poteva essere venduto singolarmente.

Esattamente come un patto, si giurava amore acquistando i due bracciali, che una volta indossati potevano essere aperti solo con la rispettiva chiave custodita da ciascun partner. Da qui anche il mistero su chi abbia condiviso con Meghan Markle il bracciale: si ipotizza sia un pegno d’amore di Harry, ma sembra che la duchessa l’abbia indossato anche nella serie tv Suits, quando ancora non conosceva il suo attuale marito.

Quanto costa il modello Love indossato da Meghan Markle

Ecco perché il modello Love per Cartier è un bracciale avvolto tra icona e leggenda, tanto che al lancio ufficiale sul mercato, venne regalato a coppie famose del cinema, come Sofia Loren e Carlo Ponti. Non era ancora un bracciale alla portata di tutti, ma legato ad un profondo significato.

Se oggi quindi lo si può acquistare singolarmente, è pur vero che il prezzo non è cambiato e per molte resta un sogno. Il modello indossato da Meghan in oro rosa dal costo di 4.800 euro in realtà non è neppure il più costoso, perché un bracciale di questo tipo può arrivare fino a 11.000 euro, a seconda del materiale e del design. D’altronde si sa che ogni storia d’amore ha il suo prezzo.

Fonte foto di copertina:

https://www.cartier.it/it/collezioni/gioielleria/collezioni/love/bracciali-love/b6032617-bracciale-love.html