Prime settimane da neo mamma per Miriam Leone che sui social ha ironizzato sulla questione riposo. Oltre al bimbo è sorto un altro problema…

Miriam Leone è diventata mamma per la prima volta il 29 dicembre 2023, dando alla luce il piccolo Orlando, frutto del suo amore con Paolo Carullo. Da allora, la splendida attrice ha condiviso con i suoi fan su Instagram alcuni momenti della sua nuova vita, tra gioie e difficoltà. Comprese le ultimissime legate all’impossibilità di riposare per bene. Non solo per il piccolo bebè…

Miriam Leone, impossibile riposare

Miriam Leone

Una delle difficoltà che la neo-mamma sta affrontando in queste settimane dopo l’arrivo di suo figlio è quella di riposare bene, visto che il bambino richiede le sue attenzioni anche di notte. Ma non solo. A complicare le cose per la bella Miriam, infatti, c’è un’altra problematica. Quale? I lavori in casa dei vicini che in questo periodo hanno deciso di ristrutturare il loro appartamento.

La donna ha raccontato con ironia la sua situazione in alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram, dove si è mostrata in tenuta casalinga e stesa sul letto: “Quando finalmente il bebè dorme e vorresti riposare anche tu, dopo le notti insonni, ma i vicini stanno ristrutturando casa”, le sue parole mentre in sottofondo si poteva sentire il rumore dei trapani.

Poi, ha aggiunto anche: “Secondo voi, chi si è svegliato appena hanno finito di lavorare nell’appartamento accanto?”. In questo caso è stato ovvio il riferimento al suo Orlando, che ha interrotto il suo sonno proprio quando lei poteva finalmente rilassarsi. Un vero peccato, visto che la Leone aveva anche ricevuto in regalo una mascherina per gli occhi con la scritta “Do not disturb”.

Nonostante le difficoltà, la Leone sembra stia affrontando con serenità e umorismo la sua avventura da mamma, mostrando anche tanta dolcezza verso il suo bambino. L’attrice, infatti, ha condiviso anche una foto in cui tiene in braccio il suo Orlando, coperto da una copertina azzurra, e lo guarda con amore. “La mia vita”, ha scritto semplicemente, facendo sciogliere di tenerezza i suoi follower.

Di seguito anche il post Instagram con cui l’attrice aveva annunciato l’arrivo del figlio: