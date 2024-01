Regalo migliore per il giorno del compleanno non poteva esserci per Enrico Mentana: il noto giornalista ha saputo che diventerà nonno.

Una splendida notizia è arrivata in queste ore a casa di Enrico Mentana. Ad annunciarla è stato il settimanale Chi che ha svelato come il giornalista, nel giorno del suo 69esimo compleanno, abbia ricevuto l’inatteso regalo da parte della sua secondogenita che lo renderà nonno.

Enrico Mentana diventa nonno: l’annuncio

Enrico Mentana

Un evento speciale ha segnato il 69esimo compleanno di Enrico Mentana. Come detto, il giornalista diventerà nonno e lo ha saputo a cena da parte della sua secondogenita.

A svelarlo è stato il settimanale Chi che ha spiegato come l’uomo abbia appreso la notizia a cena insieme ai quattro figli Stefano, 37 anni, Alice, 32, Giulio, 17, e Vittoria, 16, oltre che della sua compagna Francesca Fagnani.

Il direttore del TgLa7 ha ricevuto la bellissima notizia da parte della sua secondogenita che è in dolce attesa e che gli regalerà un nipotino.

Il tutto è avvenuto lo scorso 15 gennaio, giorno appunto del compleanno dell’uomo. Il giornalista e la sua famiglia si sono ritrovati in un ristorante romano vicino alla Fontana di Trevi. Da quanto si apprende, per l’occasione, è stata imbastita una tavolata allegra e riservata dove è stato possibile anche scambiare dei regali. Nelle foto del media si vede il giornalista che mostra la camicia ricevuta in dono e poi brinda sorridente come non mai con la famiglia visto che sua figlia Alice, avuta da Letizia Lorenzini Delmilani, lo renderà nonno.

Staremo a vedere se il giornalista o la sua famiglia daranno presto ulteriori dettagli sull’arrivo del bebè. Indubbiamente, comunque, il clima di festa e di gioia avrà avvolto in questi giorni tutti i parenti.

