Ci sono conseguenze nella scuola di Amici dopo il caos generatosi a seguito delle polemiche sulla pulizia in casetta. Ecco il provvedimento.

Nelle scorse ore nella scuola di Amici è scoppiato un nuovo caso “pulizia” della casetta. Nel mirino soprattutto di Rudy Zerbi alcune parole che i ragazzi hanno detto su Holden con accuse che, per la verità, non si sono rivelate del tutto fondate. Dalla vicenda, alla fine, è uscito fuori che oltre al cantante, anche altri ragazzi non si occupino tutti i giorni di tenere pulito il luogo dove vivono. Anche per questo è arrivato un provvedimento generale.

Amici, arriva il provvedimento per gli allievi

Alessandra Celentano

Nel corso del daytime odierno di Amici, i ragazzi si sono ritrovati tutti insieme in studio dopo essere stati convocati dagli insegnanti. In particolare, alla battaglia di Zerbi si sono aggiunti anche gli altri professori.

Dopo aver accertato delle “colpe generali” in merito alla mancata pulizia della casetta, ecco la decisione forte verso gli allievi con un provvedimento duro esplicato dalla maestra Alessandra Celentano.

L’insegnante, senza peli sulla lingua, ha spiegato rivolgendosi agli studenti: “Prima di dirvi il provvedimento voglio dirvi che siete irrispettosi, maleducati e arroganti. Sono quattro mesi che continuiamo a dire le stesse cose e che voi continuate a vivere in modo incivile. Io come tutti i prof siamo stanchi. Non se ne può più. Adesso basta, basta! Non voglio assolutamente tornare su questo discorso”.

Da qui l’annuncio: “Una delle cose che più vi dà fastidio è non avere i telefoni. Quindi, per il momento, si tratterà solo di una settimana. Se poi questa situazione non cambia, aumenteremo le settimane senza telefono, fino ad arrivare anche a levarvelo del tutto…“.

Questa quindi la decisione presa dagli insegnati per provare a porre rimedio ai comportamenti dei ragazzi. Staremo a vedere se qualcosa cambierà o meno.

Di seguito anche un post su X del programma con il provvedimento preso verso gli allievi: