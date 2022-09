Scintillanti da sera, in effetto pelle da city e dalle nuance autunnali: la collezione di mini bag Zara sono le prêt-à-porter di cui avevamo bisogno

Sono una gioia per gli occhi, pratiche e versatili: sono le mini bag lanciate da Zara per la collezione autunnale 2022. Piccole ma non troppo, perfette per poter essere indossate la sera quando con noi non abbiamo bisogno d’altro se non di un po’ di sano relax e leggerezza in compagnia, ma anche pratiche da indossare abbinate ad una borsa più grande o uno zaino per le giornate di lavoro trascorse fuori casa.

In questa stagione autunno/inverno infatti il concetto di mini bag si rivoluziona completamente: non solo per eventi o serate ma anche tutti i giorni, magari per avere l’essenziale sotto mano senza dover cercarlo disperatamente nelle profondità della borsa.

Zara mini bag autunno 2022: i modelli handbag scintillanti ed essenziali da sera

Quest’anno il motto sarà brillare ma con parsimonia e lo style sofisticato che da sempre contraddistingue Zara in abbigliamento e accessori non poteva che suonare magnificamente questo diktat. Così possiamo sognare di indossare accanto ad uno degli abiti essenziali e strutturati della collezione di Narciso Rodriguez x Zara, una mini city bag brillante che fa tanto serata Sex and The City. Anche un look easy da sera come jeans e cardigan sarà acceso e valorizzato da questo modello prezioso.

Verde bosco, nero, argento, fucsia e tempestata di piccolissimi strass, modelli che scintillano ma senza dare troppo nell’occhio grazie alle nuance intense ma non sgargianti. Una linea chic che mette d’accordo anche le fashion addicted amanti delle nuance basic dei modelli a patta asimmetrica con stampa animalier, ma che osano anche verso l’arancio, colore principe dell’autunno, per le più eccentriche.

Handbag e shoulder bag da giorno: i modelli mini e prêt-à-porter di Zara

Le shoulder bag quest’anno sembrano avere una rivincita sulle handbag, così gli stilisti hanno deciso di donargli un design sportivo per enfatizzarne la loro innata praticità. Nella versione mini diventano così raffinate ed eleganti, rese da Zara anche molto versatili: possiamo scegliere noi di portarle a tracolla o a mano a seconda delle nostre esigenze, così da poterle sfruttare in più momenti della giornata.

La mini city bag che richiama in versione mignon un modello cult lanciato da Michael Kors è la sintesi perfetta nella scelta della doppia tracolla: in catena dorata preziosa per un look serale, in fascia di tessuto per essere indossata quotidianamente. Disponibile anche in texture animalier e con patta esterna in un modello formato bauletto nei colori bianco o nero.

Il prezzo delle mini bag di Zara va dai 30 euro dei modelli a tracolla essenziali a quelli più sofisticati e in strass che arrivano fino ai 50 euro.

Riproduzione riservata © 2022 - DG