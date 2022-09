Complice il trend del preppy look che coniuga sporty style e chic, la polo in maglia si preannuncia essere il capo perfetto e trendy di quest’autunno

Il ripescaggio di capi dal sapore back in time rubati soprattutto al guardaroba anni ’70 non si ferma alle porte dell’autunno: un trend prevedibile dal momento che il college look ha infiammato le ultime passerelle invernali e arricchisce le collezioni lanciate anche dai brand del fashion retail. Se volete quindi non arrivare impreparate e avere i must have essenziali per confezionare un guardaroba cool a prova di stagione, sappiate che sì la camicia, ma la vera protagonista si preannuncia essere la polo in maglia.

Il diktat della polo in maglia autunno/inverno 2022-2023: da Miu Miu a Gucci come si abbina

Da quelle dichiaratamente in stile anni ’70 come piace a Gucci a quelle collegiali di Miu Miu, la polo oltre a sostituirsi alla camicia e a difenderci dai primi freddi si può rivelare un capo anche molto sexy se consideriamo i mix and match che abbiamo avvistato in passerella.

La minigonna a vita bassa e la polo cropped che lascia intravedere un po’ il bacino è ormai look cult dell’autunno/inverno 2022-2023, avvistato da New York negli scorsi mesi ed ora pronto ad essere sfoggiato anche in chiave invernale puntando su calzettoni, calze e mocassini. Decisamente sportivo, rubato alle style delle mise da tennis è il look proposto da Gucci in collab con Adidas, prediligendo un modello morbido dalle maniche a palloncino: un effetto cocoon e comfy. Le sneakers mostrano come il brand abbia rivisitato a suo modo lo stile college americano, meno vezzoso e già vintage.

– Non solo mini gonne però: la polo di questa stagione si abbina anche con gonne lunghe, jeans per chi desidera (ri)percorrere le strade del vintage e con pantaloni dritti ed eleganti per un office look dall’eleganza hipster.

Zara, Stradivarius, Bershka: i modelli secondo il fast fashion

Un po’ sportiva, un po’ elegante e un po’ chic, è chiaro che la polo può rivelarsi un capo chiave per realizzare i nostri look da giorno e da sera: classica o sbarazzina, ma perché no tutte e due, anche i grandi nomi del fast fashion non hanno rinunciato ad includerla nelle loro collezioni. Sofisticato e ricercato il modello di Zara, che punta su una polo dall’effetto seconda pelle, midi o crop, in colori basic come bianco, nero o neutri come fango o beige.

A spopolare però è il modello a righe o con le scritte, un modello sportivo dalla vestibilità più comfy ed easy con il colletto a contrasto, come proposta da Stradivarius in versione college style, con bottoni o con scollo a V ampio e senza bottoni.

Bershka invece gioca a reinventare la polo e a sperimentarla, trasformandola in un morbido pullover, in un cardigan crop o persino un vestito dalla vestibilità ampia e over. Modelli perfetti per chi sogna un look che conservi sempre una nota unconventional.

