Flare, bootcut, dal sapore anni ’70 e a vita alta, ecco l’identikit dei jeans più trendy di stagione

Passano gli anni, le stagioni e anche le tendenze ma puntuale e irreversibile è una certezza: impossibile immaginare una stagione che non includa nel nostro guardaroba un paio di jeans, pantaloni dal multiforme ingegno che giocano tra modelli e lavaggi nuovi, riveduti e corretti, ma sono sempre lì. E quest’anno con i total look in denim tornati in gran tendenza dalla primavera, il jeans dalle giacche ai pantaloni continua ad essere il tessuto ideale per godersi i primi giorni d’autunno. Scopriamo allora quali sono i modelli e i lavaggi da indossare per sfoggiare e raccontare in un paio di jeans le tendenze denim di stagione!

Jeans autunno/inverno 2022-2023, i modelli in tendenza: flare, cargo, bootcut a vita alta

Jeans e stivali sono l’accoppiata vincente di ogni stagione autunnale: perfetti per il daily look da lavoro quanto per una passeggiata o una serata rilassante. La comodità anche quest’anno non è da mettere da parte nonostante l’invito degli stilisti ad osare e sperimentare: ad avere la meglio infatti sono i jeans a vita mentre la parentesi dei modelli a vita bassa sempre chiudersi, se non rivisitata in modelli street e sportivi rubati al mondo della street dance.

– Il modello bootcut è uno dei più desiderati di stagione, da indossare in due mood: con un paio di stivaletti, anfibi o texani per uno stile wilde e casual ma da riproporre in chiave sexy con il ritorno di stivali e stivaletti a punta e in tacco a spillo. Altro grande ritorno di stagione sono i jeans a zampa o flare, il modello anni ’70 diventato un must have delle mezze stagioni da diverso tempo: ampi ed eleganti, con un paio di sneakers o décolléte, uniscono eleganza e tendenza.

– Ma la novità indiscussa di quest’autunno/inverno 2022-2023 sono i jeans cargo. Il denim non poteva sottrarsi al ritorno di questi pantaloni dall’allure street tornati direttamente dagli anni 2000 e che scrivono un look urban pratico, comodo e dinamico. Averli nel proprio guardaroba quest’anno è assolutamente necessario.

Scuro, chiaro, tradizionale: i lavaggi denim di tendenza

Ad una prima occhiata dalle campagne moda è chiaro che il denim scuro è il grande ritorno trendy della stagione: elegante, sofisticato, dal blu cobalto al blu notte. Ma non mancano anche colori come grigio chiaro e scuro per chi cerca qualcosa di più originale del classico denim, che resta ad ogni modo un must have.

– Per chi ama i pantaloni a zampa dal lavaggio classico niente paura: il vintage resta tendenza consolidata di stagione con il colore denim più puro e tradizionale di sempre virato verso l’azzurro. Meglio ancora se indossato in contrasto con magliette bianche per un rigoroso back in 80’s che si rispetti.

