Pochi pezzi chiave per un guardaroba minimal ma non c’è dubbio che tra le tendenze moda c’è meno comfy e più sexy style

Nel corso degli ultimi due anni il comfy è stato il nostro status quo e di riflesso la moda ha seguito e assecondato le nostre esigenze e necessità, regalandoci collezioni che ci hanno mostrato quanto un look comodo influenzato da tendenze street e retrò sapesse essere versatile, elegante e sportivo all’occorrenza.

Ma ora che la pandemia inizia ad essere seriamente un antico ricordo o un nemico quotidiano con cui convivere, le tendenze delle passerelle autunno/inverno 2022-2023 stanno scrivendo già un’altra storia, quella in cui pur affidandoci a capi chiave e basic del guardaroba iniziamo a giocarci e a proiettarci in uno stile più sbarazzino e sexy.

Tendenze autunno/inverno 2022-2023: I look inspo di Dior e Bottega Veneta

Ad aver intercettato questo cambio di rotta è stata l’azienda Launchmetrics che analizzando i look delle sfilate dell’anno durante le presentazioni delle collezioni invernali ha intercettato i look più scaricati, individuando così le tendenze gradite al pubblico. Al primo posto c’è Dior, la cui collezione predilige capi attillati e avvolgenti, intercettati anche dal mondo sportivo del motociclismo, abiti nude e predilezione per i corsetti.

– Segue poi Bottega Veneta che omaggia capi basic come jeans e canotte, virando verso un look sexy nella sua essenzialità, lasciando che sia il corpo in primo piano e le sue sinuosità ad essere assoluto protagonista con dettagli eccentrici ma volumi contenuti. Chanel invece gioca con il comfort del suo amato tweed e sulla malleabilità dei capi in lana, che indossati sul corpo nudo esprimono sensualità.

Il “maschiaccio” di Louis Vuitton e il “sexy body” di Versace

Due sono le anime che convivono questo inverno. La forza e determinazione espressa in look che giocano fluidamente tra maschile e femminile tra giacche a vento, tute e abiti in pelle, come individuato ed espresso dai look di Louis Vuitton. Lo stile over e maschiaccio si trasforma così in un gioco di forme e volumi dall’effetto vedo e non vedo.

– In controtendenza invece ecco apparire i corpi sinuosi e morbidi di Versace, che fa del sexy uno stile must have da preservare nel nostro guardaroba invernale: la coppia corsetto+minigonna è senza dubbio il look più sexy, sensuale e irriverente su cui possiamo giocare.

