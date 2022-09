Fresco ma non ancora freddo, il guardaroba autunnale include alcuni must have essenziali che puntano su un look mix and match

Ogni stagione ha da donarci i suoi colori, le sue giornate splendenti e quelle uggiose e i must have che ci accompagneranno nel viverle pienamente: l’autunno è la stagione della ripartenza, quella in cui abbandoniamo i rilassati, leggeri e sfuggenti abiti estivi per iniziare a coprirci strato per strato.

Avere dei capi basic è la base di un guardaroba che ci permette di creare infiniti look a seconda del nostro mood e delle nostre esigenze. E sono quei capi e accessori da mixare per resistere al fresco ma non dover ancora dire addio alla voglia di scoprirci ancora un po’. Back to basic quindi e keep on and shopping i must have autunnali secondo le tendenze di quest’anno.

Must have autunno/inverno 2022-2023: blazer, jeans, camicia e long dress

Il college style sembra essere una delle tendenze più imperanti di quest’anno e le reinterpretazioni sono tantissime: cardigan, golf, polo, da abbinare a gonne a pieghe cortissime o midi per chi sceglie di sposare questo stile fino in fondo ma sicuramente da riservare solo in alcune occasioni.

– Ed è qui che il mix and match può fare la differenza: un blazer e un jeans vi permetteranno sempre di fare variazioni su tema, così che questo stile sia declinato in chiave office look oppure sbarazzino o sexy per una passeggiata così come per una serata.

Da sempre sappiamo bene che mezza stagione fa rima con camicia: bianca o nera è basic per eccellenza ma se vogliamo cavalcare le tendenze osare con una camicia fucsia che faccia da base ad un look color block può rivelarsi una scelta vincente per illuminare anche un look rigoroso e formale.

– Menzione speciale la merita naturalmente il long dress in maglia: semplice o a costine, giromanica, manica corta a o lunga, è quel capo che ci permette ancora di assaporare la bellezza di essere pronte al volo risultando pratiche ed eleganti allo stesso tempo.

Calze, scarpe basse eleganti e bucket bag: gli accessori strategici

Come poter ancora indossare i nostri short e gonne di jeans estivi alla sera? Grazie ai collant! Color carne ma anche neri con le scritte ci permettono ancora di poter indossare qualche capo estivo non troppo leggero e che possiamo così anche riciclare per dargli una seconda vita, sfruttandoli in due stagioni.

– Tra le scarpe più indossate e richieste di stagione ci sono i mocassini, riveduti e corretti secondo le ultime tendenze: dai classici con morsetto in camoscio o in pelle a quelli platform e grunge, sono il segreto per smorzare o ingentilire un look a seconda delle necessità del caso. Più versatili che mai, come la bucket bag, che promette di essere la borsa più comoda e trendy dell’autunno.

