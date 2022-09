Si chiamano Boston e sono le scarpe comode e prêt-à-porter che Birkenstock regala per l’arrivo dell’autunno

Birkenston autumn edition ne abbiamo? Se qualcuna avesse pensato di continuare ad indossare le Birkenstock per la loro innata comodità magari aggiungendo un paio di calzini, data che questa tendenza è stata sdoganata e approvata dalle star da un bel po’, forse potete puntare su qualcosa di più. Si chiamano Boston, un paio di Birkenstock morbide e comode modello sabot pronte a fare concorrenza a scarpe autunnali di stagione come i mocassini flat in versione ciabatta o alle ballerine.

Boston Birkenstock e outfit: come indossare il modello autunnale

C’è un motivo in particolare per cui da molte estati a questa parte abbiamo profondamente amato le Birkenstock: sono comode, si indossano al volo e riusciamo a farle stare bene praticamente su tutto. Le Boston si faranno amare subito perché sono esattamente così, ma sicuramente i look autunnali tendono ad essere meno wilde e disinvolti rispetto a quelli estivi.

– Eppure il design del modello sembra riuscire ad essere fortemente versatile, se pensiamo a come la modella Blanca Padilla a Venezia le ha magnificamente abbinate ad un look jeans+blazer, una mise che ci fa immediatamente pensare a quanto sia comodo poter pensare ad un office look pratico e casual. Da un mood elegante e smart, le Boston si passano subito ad un’allure sportiva se sperimentiamo abbinamenti con i pantaloni del momento come parchute e cargo.

– E se pensate che possano star bene solo su un paio di pantaloni vi ricrederete: gonne midi e abiti lunghi casual chic sembrano sposarsi armoniosamente con questi sabot, da amare nelle giornate piene di impegni e nel tempo libero. Le it-girl più audaci sembrano pronte persino ad indossarle con un paio di calze e calzini colorati!

Quanto costano i sabot Birkenstock in diversi modelli, colori e fantasie

Le Boston sono uno dei pezzi chiave della collezione del brand. Sono disponibili in suede, pelle oliata o scamosciata, microfibra, feltro in lana e Birkenstock-flor, e tanti sono i colori: rosa, grigio, taupé, beige mocha e persino in fantasia militare per chi desidera un modello decisamente fuori dal coro oppure con pelliccia interna per un caldo effetto frou frou.

Sono acquistabili online e nei negozi rivenditori del marchio con un prezzo che va dai 100 ai 200 euro a seconda del modello e del tipo di tessuto. Sicuramente un investimento evergreen che non delude nè ora nè mai data ormai la sua consolidata aurea classica e che non si esimerà dal dividere, con il rischio che prima o poi all’appeal comodo finiamo per cedervi tutte.

