Chiara Ferragni, Bianca Balti, Elisabetta Canalis sono solo alcune delle star avvistate nei primi giorni della Milano Fashion Week 2022, che con i loro look – appuntamento fisso della settimana della moda che desta altrettanta curiosità – sono riuscite ad essere protagoniste e a focalizzare l’attenzione su di sé quanto le collezioni in passerella. Perché in realtà ad ogni settimana della moda, da Milano a Parigi, sono due le passerelle che vanno in scena: quella spettacolare di brand e maison e quella animata dalle star da tutto il mondo che popolano il front row e ci offrono look inspo e spunti per i nostri prossimi abbinamenti da sfoggiare in autunno.

Milano Fashion Week 2022 ospiti: i look di Chiara Ferragni, Elisabetta Canalis, Bianca Balti

Regina indiscussa dei look al momento non poteva che essere Chiara Ferragni. In occasione di questa Milano Fashion Week l’imprenditrice digitale spazia dal glamour allo sporty chic: meraviglioso il lungo abito nero tempestato di paillettes indossato da Fendi, difficile non farsi conquistare dal jeans cargo abbinato alla maglioncino crop e anche dalla combo daddy blazer+leggings. Look inspo da rubare per inaugurare l’autunno con stupore, eleganza e dinamismo!

– Sempre attesa e capace di sorprendere, Elisabetta Canalis non sbaglia un look neppure quest’anno: tuta elegante semi trasparente con ricami in pizzo – un look inspo perfetto da sfoggiare al prossimo party che ci attende – da Alberta Ferretti e motorcycle look in denim alla sfilata di Diesel, che ci ricorda quanto in quest’autunno il giubbino di jeans in chiave sportiva sia un must have essenziale.

– Bianca Balti invece ci ha ricordato che sarà anche trascorsa l’estate ma il cut out è un trend che resta e come tale va celebrato, uno style perfetto per non rinunciare a scoprirsi ed essere sexy quando e dove possibile. Anche lei sceglie il denim naturalmente alla sfilata Diesel, mixando pantalone e maglia cut out, un look facilmente replicabile, sexy e sportivo.

Miriam Leon, Leonie Hanne e Alessandra Ambrosio: i look delle star alla settimana della moda

Look soft, eleganti e con un pizzico di eccentricità che potrebbero rivelarsi inspo per la nostra mise ideale da ufficio sono senza dubbio quello di Miriam Leone, in un raffinato total look white a costine composto da gonna a tubino in maglia e maglioncino crop a collo alto.

– Per chi non vuole rinunciare ad un’allure classica intramontabile, strategica è la camicia jumpsuit pantapalazzo di Alessandra Ambrosio, un look sofisticato e comodo da donna in carriera, perfetto anche con un paio di sneakers sporty chic. Più sbarazzino ma senz’altro un biglietto da visita per i look cocoon che amiamo in inverno il look della modella Leonie Hanne, che da Max Mara ci ha mostrato la bellezza dei pantapalazzo morbidi e caldi in peluche da stringere alle caviglie in versione parachute. Un look decisamente da rubare!

Riproduzione riservata © 2022 - DG