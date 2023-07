La nuova edizione di Ballando con le Stelle confermata, l’addio da Mediaset di Barbara D’Urso e non solo. Parla Milly Carlucci.

Riprenderà ad ottobre Ballando con le Stelle e Milly Carlucci è a lavoro per cast e giuria. Intervistata da DavideMaggio.it, la conduttrice ha avuto modo di spiegare quali saranno i prossimi step per la sua trasmissione e non si è sottratta neppure ad un commento sull’addio di Barbara D’Urso da Mediaset.

Milly Carlucci, tra Ballando e Barbara D’Urso

Milly Carlucci Barbara D’Urso

Nel corso dell’intervista subito una certezza che arriva dai palinsesti Rai per la prossima stagione: “Ballando con le Stelle c’è. Adesso dobbiamo essere una certezza anche per solidità di ascolti, di piacere della gente di seguirci. Dobbiamo rinnovare il nostro patto di amicizia con il pubblico di Rai1”, ha detto la Carlucci.

E anche per questo la conduttrice ha spigato di essere a lavoro: “Della giuria di Ballando si parlerà a settembre. Prima chiudiamo il cast, chiuso il cast parleremo di giuria. Selvaggia Lucarelli ha detto che ci sarà? Adesso è un momento in cui si dicono tante cose. Però ripeto prima cast e poi giuria”.

Sul cast: “Il cast deriverà anche dal budget che ci affideranno che adesso non è ancora stato deciso. Stiamo avendo tantissimi contatti, tante persone straordinarie ci hanno detto di sì però bisogna vedere se abbiamo il denaro per chiudere quel certo gruppo di persone”.

Se si parla di cast e giuria si arriva anche ad un pensiero su Barbara D’Urso che prima dell’addio a Mediaset era stata molto chiacchierata in ottica di una partecipazione – da capire in che ruolo – proprio a Ballando. In tale ottica la brava Milly ha chiosato: “Barbara è una grandissima professionista. Le faccio un in bocca al lupo grandissimo in modo che la sua carriera – ovunque lei sceglierà di andare – continui con lo stesso strepitoso successo che ha avuto sinora”.

