Amatissima proprio da tutti, Elisabetta Gregoraci si è trovata a fare i conti con una singolare proposta di matrimonio…

Giulio Fratini avvisato: la sua Elisabetta Gregoraci è davvero amatissima tanto da ricevere regali, complimenti e proposte di nozze… Ebbene sì, perché in queste ore la conduttrice del Battiti Live, il noto evento musicale che fa il giro delle piazze italiane, ha dovuto fare i conti con le particolari “avance” di un suo fan che con garbo le ha fatto una richiesta davvero simpatica.

La proposta di nozze per Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci

La conduttrice del Battivi Live è arrivata a Gallipoli ed è stata accolta da una folla di appassionati e fan che l’ha acclamata e applaudita a gran voce. La Gregoraci ha visto tantissimi suoi ammiratori farle complimenti e chiedere delle foto e, con garbo, lei si è prestata con tutti.

Tra questi fan, a sorprenderla è stato uno in particolare. Un ragazzo, infatti, come si vede nelle stories Instagram della stessa presentatrice, ha utilizzato lo schermo del suo cellulare per chiederle… di sposarla.

“Mi sposi?”, si legge nella scritta che passava sul monitor dello smartphone. Una dichiarazione d’amore per la quale la bella Elisabetta, ovviamente, non ha risposto lasciandosi andare solo ad un sorriso.

Ma oltre questo curioso gesto di una fan, la Gregoraci ha anche ricevuto alcuni altri regali speciali. Uno di questi un telo con una scritta: “Elisabetta Gregoraci sei tutte le emozioni che ci portiamo nel cuore. Grazie di tutto”. Insieme allo striscione anche una scatola con all’interno dei palloncini a forme di cuore e tante foto attaccate ai lati.

Lei stessa ha commentato il gesto dei fan con amore: “Che sorpresa. Non ho parole per il vostro affetto. Grazie, grazie, grazie”.

Di seguito anche il post Instagram della conduttrice dove è possibile vedere il dietro le quinte del Battiti Live e il regalo ricevuto dai fan: