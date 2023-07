Nuovo possibile fidanzato per Valentina Ferragni che pare abbia ritrovato l’amore con una sua vecchia conoscenza. Ecco con chi.

Si torna a parlare delle questioni amorose di Valentina Ferragni. La sorella più piccola di Chiara, infatti, pare abbia ritrovato l’amore. In questi giorni la ragazza ha condiviso diversi contenuti social nelle sue stories e con lei, oltre agli amici, anche un “misterioso” ragazzo che sembra essere la sua nuova dolce metà. In realtà non è esattamente “una novità”. Si tratta, infatti, di una vecchia conoscenza…

Valentina Ferragni, il nuovo fidanzato è una sua vecchia conoscenza…

Valentina Ferragni

La bella Valentina si trovava in questi giorni a Forte dei Marmi e, come detto, si è spesso mostrata sui social tra foto e stories Instagram. Con lei anche un ragazzo che secondo Il Messaggero e Leggo sarebbe Matteo Napoletano, suo ex o comunque colui che in passato era stato considerato dagli esperti suo fidanzato.

I due erano stati visti insieme alcuni mesi fa in Messico ma poi da quella frequentazione sembrava non essere nato davvero l’amore. Ora, forse, un nuovo tentativo tra i due ragazzi. Matteo ha nove anni in meno di Valentina e sebbene non abbiano ufficializzato ancora nulla, pare proprio che sia sbocciato l’amore in vacanza.

Il ragazzo è di Castelfranco Veneto ma vive a La Miranda, una località di Los Angeles, California, e si trova negli Stati Uniti perché frequenta la “Biola” University.

Insomma, staremo a vedere adesso se i due usciranno allo scoperto raccontando ai fan qualcosa sul loro rapporto. Quello che sembra certo è che dopo la relazione con l’ex Luca Vezil, la piccola delle sorelle Ferragni è tornata a sentire il proprio cuore battere per un ragazzo.

Di seguito anche un recente post Instagram della ragazza in vacanza con diverse foto e anche alcuni video simpatici: